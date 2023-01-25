Türkiye 7'nci ülke oldu! Dünya devi İstanbul'da kurdu

L'Oréal Türkiye, İstanbul Üretim Tesisi'nde endüstriyel suyun yüzde 100'ünü geri dönüştürerek, her yıl 10 milyon litre su tasarrufu sağlayacak.

L'Oréal Türkiye, İstanbul Üretim Tesisi'ni "Suyu Geri Dönüştüren Su Dostu Fabrika'ya çeviren 7'inci ülke oldu. Şirket, İstanbul Üretim Tesisi'nde endüstriyel suyun yüzde 100'ünü geri dönüştürerek tekrar kullanacak. 2,5 yıl süren bu proje, 14 milyon TL yatırımla gerçekleştirildi.

Suyun tamamı geri dönüştürülerek kullanılacak L'Oréal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, Suyu Geri Dönüştüren Su Dostu Fabrika projesini ilişkin detayları gerçekleştirilen etkinlikte aktardı.

Bir sistem içerisinde geri dönüştürülerek yeniden kullanılacak

Gökçen, şirket olarak su tasarrufu konusunda hem dünyada hem de Türkiye'de acilen harekete geçilmesi gerektiğini savunduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Her yıl 51 milyon adet şampuan ve saç kremi üreten L'Oréal Türkiye'nin İstanbul Tesisi'nde üretim aşamasında olan endüstriyel suyun yüzde 100'ü, kapalı devre bir sistem içerisinde geri dönüştürülerek yeniden kullanılacak."

Türkiye 7'nci ülke oldu

Ekonomim'de yer alan habere göre, Toplam 40 fabrikası bulunan L'Oréal Grup'un suyu geri dönüş türen su dostu fabrikaya dönüşümü tamamlanan 7'inci ülke olduğumuza dikkat çeken Gökçen, Meksika, İspanya, Rusya, İtalya, Belçika, Çin ve son olarak Türkiye'den sonra L'Oréal Grup fabrikalarının yüzde 100'ü, 2030 yılına kadar suyu geri dönüştüren su dostu fabrika haline getirilecek" bilgisini verdi.

Hemen harekete geçmeliyiz

Etkinlikteki sunumunda çözüm için hemen harekete geçilmesi gerektiğini söyleyen ve son 7 yıl içinde sıcaklık rekorları kırıldığını belirten Doğa Aktivisti Güven İslamoğlu, "Dünya için rekorun da bir sınırı var, o sınıra yaklaştık. Bu kriz ile mücadelenin en temel noktasını, tüm kaynakların verimli ve elverişli kullanımı oluşturuyor" dedi.

Etkinlikte konuşan Teknoloji Yazarı M. Serdar Kuzuloğlu ise "Şeffaflık, sürdürebilirlik, farkındalık gibi birbirini besleyen kavramlar ile yaşıyoruz" diyerek şeffaflığın kaçınılmaz sonucunun farkındalık olduğuna dikkat çekti.

Bu farkındalığın küresel ölçekteki en büyük çıktısının ise sürdürülebilirlik teması olduğunu belirten Kuzuluoğlu, çözüm için teknolojinin önemine vurgu yaptı.