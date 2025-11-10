Türkçe seçmeli ders oldu! Ermenistan’da Türkçe’ye yoğun ilgi var

Ermenistan'da liselerde Türkçenin seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmasıyla ülkede Türkçeye yönelik ilgi giderek artıyor.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığının bilgilerine göre, ülkede yaklaşık 400 okul komşu ülkelerin dillerinin seçmeli ders olarak müfredata alınması için başvuruda bulundu. Başvuru yapan okulların büyük çoğunluğu Türkçe dersini tercih etti.

Ancak Türkçe öğretmeni sayısının sınırlı olması nedeniyle başvuruların tamamı hemen hayata geçirilemiyor.

Öğretmen kapasitesinin artırılması halinde kısa vadede daha fazla okulda Türkçe eğitimi başlayabilecek.

“EN BÜYÜK İLGİ TÜRK DİLİNE"

Halen yaklaşık 10 okulda birkaç yıldır Türkçe seçmeli ders olarak okutuluyor. Yetkililer, ilginin artması ve öğretmen açığının giderilmesiyle gelecek yıllarda bu sayının kademeli olarak yükseleceğini öngörüyor.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Janna Andreasyan, daha önce yaptığı açıklamada bazı okullarda Türkçe, Farsça, Azerbaycanca ve Gürcüce gibi bölge dillerinin öğretildiğini belirterek "En büyük ilgi Türk diline yönelmiş durumda." ifadesini kullanmıştı.

Andreasyan ayrıca, Türkçe öğretmeni eksiğine dikkati çekerek, mevcut şartlar nedeniyle okulların taleplerini tam olarak karşılayamadıklarını kaydetmişti.

