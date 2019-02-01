Türk Telekom’dan son çeyrekte 2,2 milyar TL net kâr

İletişim devi Türk Telekom, 2018’i başarıyla tamamladı. Şirket dördüncü çeyrekte 2,2 milyar TL net kâr elde etti.

Öte yandan; TL’nin dolar ve Euro karşısında yaşadığı değer kaybı şirketin sağlam gelir büyümesi ve faaliyet kârı artışına karşın yıllık bazda 1,4 milyar TL zarar açıklamasına neden oldu. Ancak döviz kurlarındaki değişimin etkisi arındırıldığında Türk Telekom’un net kârı geçen yıla göre yüzde 39 oranında yüksek bir artışla 3,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

2018’in kendileri adına iyi geçtiğini belirten Türk Telekom CEO’su Paul Doany, “Geçen sene stratejik hedeflerimizden biri de internet penetrasyonunu artırmaktı. Bu çerçevede uygun fiyatlı bir giriş paketi sunduk. Böylelikle data kullanımını arttırmayı başardık. Toplam hane halkı başına internet penetrasyonunu yüzde 55’lere çıkarabildik. Hedefimiz bu rakamı yüzde 70 seviyelerine taşımak” diye konuştu.