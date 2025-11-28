Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM bulut iş birliği ile Kurumların dijital dönüşümüne katkı sağlıyor

Türk Telekom BT Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Evren şunları söyledi; “Dijital dönüşüm çağına Türk Telekom olarak öncü olma vizyonumuz doğrultusunda veri merkezi çözümlerine ek, global ve yerli bulut çözümlerimizi müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Bu vizyon doğrultusunda teknolojide saygın kurumlarımızdan TÜBİTAK BİLGEM ile Türk Telekom’un AR-GE gücünü birleştirdiğimiz stratejik iş birliği ile yerli ve milli açık kaynak bulut platformunu hayata geçirdik. Bu iş birliği sayesinde, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türk Telekom bünyesinde de kullandığımız yerli ve güvenilir bulut hizmetini özel sektör ve kamu kurumlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Türkiye’nin dijital geleceğini inşa etmek amacıyla yatırımlarını sürdüren Türk Telekom, güçlü fiber altyapısıyla geleceğin teknolojilerine temel hazırlarken, 360 derece sunduğu çözümler ile Türkiye’nin dijitalleşmesine öncülük ediyor. Türk Telekom, dijitalleşmenin merkezinde yer alan bulut teknolojilerine yatırımını sürdürürken TÜBİTAK BİLGEM ile iş birliğiyle yerli ve milli bulut çözümünü hayata geçirdi. Kurumsal firmalara hizmet verecek olan açık kaynak bulut platformu; yerli ve güvenilir bir alternatif sunarken kurumların bulut dönüşümünde öncü bir hizmet olarak yer alıyor.

Türk Telekom BT Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Evren şunları söyledi; “Dijital dönüşüm çağına Türk Telekom olarak öncü olma vizyonumuz doğrultusunda veri merkezi çözümlerine ek, global ve yerli bulut çözümlerimizi müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Sektör taleplerine 360 derece çözüm sunarak kurumların her türlü ihtiyaç ve beklentisine cevap oluşturmak için durmaksızın çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda teknolojide saygın kurumlarımızdan TÜBİTAK BİLGEM ile Türk Telekom’un AR-GE gücünü birleştirdiğimiz stratejik iş birliği ile yerli ve milli açık kaynak bulut platformunu hayata geçirdik. Teknolojide öncü kurumlarımızdan TÜBİTAK BİLGEM ile Türk Telekom’un AR-GE gücünü birleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği sayesinde, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türk Telekom bünyesinde de kullandığımız yerli ve güvenilir bulut hizmetini özel sektör ve kamu kurumlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile ülkemizin dijital bağımsızlığına katkı sağlarken, başta 5G olmak üzere geleceğin teknolojilerinde bu ürünümüzü kullanarak yenilikçi teknolojiler ile büyümeye devam edecek, Türkiye’nin en büyük yerli veri merkezi ve bulut hizmet sağlayıcılarından biri olarak yeni nesil teknolojileri ülkemize kazandırmayı sürdüreceğiz.”

TÜBİTAK BİLGEM Merkez Başkanı Doç. Dr. Ali Görçin ise şunları ifade etti; “Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz Bulut iş birliği, TÜBİTAK BİLGEM’in ülkemizin teknoloji bağımsızlığını güçlendiren vizyonunun güçlü bir göstergesidir. Bu adım, yalnızca bulut altyapısında yabancı bağımlılığın azalmasına katkı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu güvenilir, esnek ve sürdürülebilir hizmetleri yerli imkânlarla karşılamayı sağlayacaktır. Bulut’un Türk Telekom altyapısında devreye alınmasıyla birlikte ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğuna önemli bir ivme kazandıracağımıza inanıyoruz.”