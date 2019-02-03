Türk Telekom ve Huawei’den bir ilk

Türk Telekom ve Huawei, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, eğitimde çığır açacak 5G ile sanal ve arttırılmış gerçeklik teknolojileri için güçlerini birleştirdi. Bu kapsamda Türk Telekom, Ümraniye Teknopark Mobil Şebeke Test Merkezinde Huawei ile kurduğu Uluslararası 3GPP standartlarına uygun 5G test şebekesi üzerinden bulut tabanlı sanal arttırılmış gerçeklik kullanım örneklerini başarıyla denedi. Deneyimleyerek öğrenmeye daha çok imkân sağlayan bu teknolojiler, ileride kurumların gündelik hayatlarındaki fiziksel kısıtları ortadan kaldırarak, gerçeklik olgusunu zenginleştirecek ve şirketlere potansiyel yeni iş alanları oluşturacak.