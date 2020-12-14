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Aktüel Türk Telekom Prime'dan "bol internetli" tarifeler
Aktüel

Türk Telekom Prime'dan "bol internetli" tarifeler

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:57:25 -
Türk Telekom Prime'dan "bol internetli" tarifeler

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Prime, bol internetli ve avantajlı yeni tarifeleriyle öne çıkıyor.

Türk Telekom açıklamasına göre, "Hayatın her anında Prime yanınızda" sloganıyla Türk Telekom Prime, farklı ihtiyaçlara cevap verecek avantajlı tarifeler sunuyor. 15 GB ila 40 GB arasında değişen Prime paketlerinde Instagram, Twitter, YouTube ve Facebook'ta geçerli sosyal medya kullanımları, sınırsız WhatsApp kullanımı, datadan harcamayan Tivibu Go Süper Paket, Muud Premium Paket ve Sil Süpür hediyeleri de bulunuyor.

Prime tarifeleri dahilinde, Türk Telekom'a yeni gelen müşterilere ayrıca ilk ay tarifelerine ek 30 GB mobil internet hediye ediliyor.

Türk Telekom Prime'lılar Migros Sanal Market, GittiGidiyor ve idefix.com üzerinden yaptıkları alışverişlerde ve Gastroclub üye restoranlarında indirim avantajından yararlanıyor. Prime'ın yeni tarifelerinden tüm Türk Telekom müşterileri taahhütlü ve taahhütsüz seçeneklerle yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Mobil Hizmetler Direktörü Yeşim Arı, "Zengin içerikli yeni Türk Telekom Prime tarifelerimizi müşterilerimizin artan internet ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle hazırladık. Bol internetli uygun tarifelerimizin yanı sıra sunduğumuz ek faydalarla müşterilerimizin her an yanlarındayız." ifadelerini kullandı.




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