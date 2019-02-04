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Türk Telekom, MentalUP’a yatırım yaptı

Türk Telekom, çocukların düşünme ve öğrenme becerilerini geliştiren oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP’un yüzde 6,9 hissesini aldı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 10:00
Türk Telekom, MentalUP’a yatırım yaptı

Türk Telekom, kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures aracılığıyla çocukların düşünme ve öğrenme becerilerini geliştiren oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP’a ortak oldu. Şirket, bu yatırımla ürün ve hizmetlerine yenilerini eklemeyi planlıyor. MentalUP’ın yüzde 6,9 hissesini aldıklarını duyuran Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, bu yatırımla platformun ürününü dijital satış kanallarında tüketicinin beğenisine sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca MentalUP özel içerikli internet paketlerini müşterileriyle buluşturmayı hedeflediklerini aktaran Er, “Çocuklarımızın zihinsel becerilerinin gelişmesi demek, daha başarılı bir neslin yetişmesi, Türkiye için daha iyi bir gelecek demek” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 10:00
  1. Türk Telekom
  2. TT Ventures
  3. MentalUP
  4. Türk Telekom Strateji Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er

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