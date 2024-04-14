Türk Telekom, görme ve işitme engelli çocukları AKM’de sanatla buluşturdu!

“Türkiye’ye Değer” anlayışı ile kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden Türk Telekom, teknolojiyi kültür ve sanatla harmanladığı Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) erişilebilirliği güçlendirecek projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Türk Telekom, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliği ile görme ve işitme engelli sanatseverler için hayata geçirdiği “Erişilebilir Tiyatro” projesi kapsamında engelleri aşan bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Sanatı toplumun her kesimine ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu; “Türk Telekom olarak 'Herkes için erişilebilir iletişim' ilkesi ve 'insan odaklı' yaklaşımımızla kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi sürdürüyoruz. Ana destekçisi olduğumuz AKM’de teknolojiyi kültür ve sanatla harmanlayarak, İstanbul’un değerli bir simgesi olan bu kültür kompleksinin kapsayıcılığını erişilebilir yaşam projeleriyle her geçen gün artırıyoruz.

Hayata geçirdiğimiz Sesli Adımlar projesi ile görme ve işitme engelli sanatseverler AKM’nin açık ve kapalı alanlarında yardıma ihtiyaç duymadan hareket edebilirken, Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi gibi projelerimizle herkes için erişilebilir kültür sanat deneyimi sunuyoruz. Bu yıl başlattığımız “Erişilebilir Tiyatro” projesi kapsamında da görme ve işitme engelli sanatseverlere görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir deneyim ile doyasıya bir tiyatro keyfi yaşatıyoruz. Sanatta herkes için engelsiz bir deneyim sunmanın önemli bir adımı olarak, Ramazan Bayramı tatilinde görme ve işitme engelli çocuklar için ilk Erişilebilir Tiyatro deneyimimizi gerçekleştirdik. Türk Telekom olarak teknolojiyi faydaya dönüştürerek sanatta engelleri ortadan kaldıran çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz” dedi.



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Çocuklar için engelleri aşan tiyatro deneyimi

Türk tiyatrosunun önemli yazarlarından Oktay Arayıcı’nın kaleme aldığı “Rumuz Goncagül” isimli oyunla başlayan proje, Bernard Slade’in kaleme aldığı “Seneye Bugün” oyunu ile mart ayında devam etti. Türk Telekom nisan ayında ise Matei Visniec tarafından yazılan “Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam” oyununu çocuklarla buluşturdu.

Çocuklar sahne turu ile tüm ayrıntıları deneyimledi

Erişilebilir Tiyatro projesi dahilinde izleyicisiyle bir araya gelen “Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam” oyununda engelli çocuklar; canlı betimleme uygulaması ile mekân, zaman, karakterler ve sessiz gelişen olaylar gibi sesli olmayan görsel öğelerin diyalog aralarında anlık olarak anlatılmasıyla tiyatroyu ayrıntıları kaçırmadan deneyimledi. Ayrıca oyundan önce görme engelli çocuklar sahne turu ile uygun olan obje, kostüm ve dekorlara dokunarak sahneyi tanıdı. Oyunda kullanılan üst yazı sistemi ile işitme engelli çocuklar oyunda yer alan diyalogları kolay bir şekilde takip edebildiler.