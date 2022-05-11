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Aktüel Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 18:43:00 -
Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye bot ekibi yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Dikili ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı içerisindeki 27 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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