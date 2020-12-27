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Aktüel Türk-İş, asgari ücretin 3 bin liranın üzerinde olmasını istiyor
Aktüel

Türk-İş, asgari ücretin 3 bin liranın üzerinde olmasını istiyor

Genel Başkan Ergün Atalay: - "3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir"

Yeniakit Publisher
2020-12-27 13:27:26 -
Türk-İş, asgari ücretin 3 bin liranın üzerinde olmasını istiyor

ANKARA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini bildirdi.

Atalay, yazılı açıklamasında, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair şu ifadeleri kullandı:

"İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir."

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