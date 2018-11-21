Türk hakemler, İtalya-ABD maçında VAR sistemini uyguladı

İSTANBUL (AA) - Resmi organizasyonlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine geçme hazırlıkları yapan UEFA'nın, VAR uyguladığı İtalya ile ABD arasındaki özel müsabakada Türk hakemler görev aldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Belçika'nın Genk şehrinde oynanan müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenirken, müsabakanın 4. hakemi olarak Alper Ulusoy görev yaptı.

UEFA tarafından Türk hakemlerinin ilk kez VAR ve Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak atandığı müsabakada, VAR Halis Özkahya, AVAR ise Barış Şimşek oldu.

Cüneyt Çakır, İtalya'nın ABD'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada VAR uygulamasına başvurmadı.