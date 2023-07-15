Türk Dünya Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nden Kur’an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki

Son günlerde Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde İslam’ın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim2e yönelik alçak saldırılar yapılırken, toplumun farklı kesimlerinden tepki gelme devam ediyor.

İsveç’te yaşan son saldırıya yönelik açıklama yapan Türk Dünya Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halit Kanak, yaşananlara tepki göstererek, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarihli ve 217 A (III) sayılı kararı ile benimsenen, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” ifadelerine yer verdi. Dernek ayrıca, tüm insanlığı imza kampanyasına destek vermeye çağırdı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

Son yıllarda Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'i yakarak; İslam'a ve onun peygamberine alenen hakaret eden gözü dönmüş eylemcileri, politikacılarI ve karikatüristleri kınıyoruz.!! “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarihli ve 217 A (III) sayılı kararı ile benimsenen, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” metinlerinde caydırıcı maddeler olmalıdır. Ve hukuk önünde hesap sorulmalıdır. Kutsalın her türünün ayaklar altına alınmaya çalışıldığı böylesi bir zihniyete karşı, tüm insanlığı imza kampanyasına destek vermeye davet ediyorum.”