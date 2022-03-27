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Aktüel Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 2. Diaspora forumu
Aktüel

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 2. Diaspora forumu

Türk Devletleri Teşkilatı üye ülke diasporaları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) ev sahipliğinde buluşuyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 03:13:00 -
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 2. Diaspora forumu

YENİ AKİT / ANKARA 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) koordinesinde sekiz yıl sonra Türk Devletleri Teşkilatı üye ülke diasporaları yeniden buluşuyor.

Kurum temsilcileri katılacak

Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) 2. Diaspora Forumu, 2. Kurumlararası Tecrübe Paylaşımı Programı ve Nevruz Etkinlikleri Faaliyetleri 28-29-30 Mart 2022 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilecektir. 28 Mart 2022 tarihinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 2. Diaspora Forumu’na YTB Başkanı Abdullah Eren’in yanı sıra TDT Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın diaspora kurum temsilcileri katılacaktır.

Kültürel alanda birçok proje hayata geçirildi

YTB kurulduğu günden bu yana Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a yönelik eğitim, gençlik, ulaşım, sağlık, ekonomi, adalet, akademi ve kültürel alanlarda 105 proje hayata geçirildi. YTB ile Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi iş birliğinde 10 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen toplantıyla da iki ülke diaspora teşkilatlarının karşılaştıkları sorunlar, çözüm önerileri ve iş birliği mekanizmaları masaya yatırılmıştı.

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