Türk denizcilerine ışık olan Preveze Deniz Zaferi 483 yaşında

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın taktik dehasının büyük rol oynadığı savaşta, 122 gemiden oluşan Osmanlı Donanması, Amiral Andrea Doria komutasındaki 262 gemili Haçlı Donanması’nı ağır bir hezimete uğrattı. “Denizlere hakim olan cihana hakim olur” sözlerinin sahibi, denizler fatihi Barbaros’un kazandığı zafer, Akdeniz’deki Türk hakimiyetini tam anlamıyla pekiştirdi. Barbaros Hayreddin Paşa’yı İstanbul’da coşkuyla karşılatan zafer, bütün Osmanlı’da şenliklerle kutlandı. Zafer, bugün de büyük bir şeref ve gurur abidesi olarak Türk denizcilerine ışık tutmaya devam ediyor. Zaferin kazanıldığı 27 Eylül her yıl “Deniz Kuvvetleri Günü” olarak coşku ve heyecanla kutlanıyor.