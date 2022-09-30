Türk Büro-Sen memurları ilgilendirecek haberi duyurdu!

YENİ AKİT ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından günlük yemek ücretlerinin 34 TL’den 51 TL’ye çıkarılmasını açıklamasının ardından Türk Büro-Sen memurların yemek ücretlerinin yeniden düzenlenmesi için Cumhurbaşkanlığı’na talepte bulunduğunu duyurdu.

Konuya ilişkin Türk Büro-Sen tarafından yapılan açıklamada, ““Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çalışanların günlük yemek ücretlerinin 34 TL’den 51 TL’ye çıkarıldığını ifade etmiş ve çalışanlara ödenecek yemek yardımlarının vergi dışında tutulduğunu bildirmiştir. Bu durumda kamu personeli nezdinde oluşan adaletsizliğin giderilmesi için yemek hizmeti sunulan kurumlarda kamu çalışanlarına yemek bedeli için ödenen katkı paylarının günümüz ekonomik şartları dikkate alınarak artırılması, yemek hizmeti sunulmayan veya sunulma imkanı bulunmayan kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu çalışanlarına ise yemek bedellerinin nakden ödenmesine imkan verecek mevzuat düzenlemesi yapılması talebimizi Cumhurbaşkanlığına ilettik” ifadeleri kullanıldı.