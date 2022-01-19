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Aktüel Türk Aksakallılar Birliği’nden anlamlı ziyaret
Aktüel

Türk Aksakallılar Birliği’nden anlamlı ziyaret

Türk Aksakallılar Birliği (TAİB) temsilcileri, 20 Ocak olaylarının 32. yıl dönümü münasebetiyle Azerbaycan’da Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Kardeş Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğrunda hayatını kaybeden şehitlerin mezarlarına ve Ebedi Meşale anıtına çelenk bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 15:54:00 -
Türk Aksakallılar Birliği’nden anlamlı ziyaret

Yeni Akit  Ankara

Türk Aksakallılar Birliği Teşkilat Komitesi Başkanı akademisyen Sudeyif İmamverdiyev gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Ocak şehitlerinin hatırasının halkımızın kalbinde sonsuza kadar yaşayacağını belirterek, “Azerbaycan halkı şehitlerimizin hatırasını büyük saygıyla anıyor. Milletimiz her zaman şehitlerin anısını yaşatacaktır" dedi.

Kahraman Türk Şehitleri ziyaret edilerek dua edildi

Türk Aksakkalları Birliği'nin kurucusu ve Misyon Medya Grubu Başkanı Ramin Ahmadov da 20 Ocak olaylarının Azerbaycan halkının bağımsızlık mücadelesinin şanlı bir örneği olarak tarihe yazıldığını söyledi. Ahmadov, "Şehitlerimizin ruhları önünde baş eyiyoruz. Onların hatırası her zaman kalbimizde yaşayacak” diye konuştu. Türk Aksakkaları Birliği temsilcileri daha sonra Türk Şehitliğini ziyaret etti. Anıta çiçek bırakan örgüt üyeleri, 1918 yılında Ermeni terör örgütlerine karşı savaşta canlarını feda eden kahraman Türk askerleri ile Azerbaycan askerlerinin ruhları için dua etti.

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