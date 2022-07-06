Turizmde sezonun zirvesi bayram tatiliyle yaşanacak

Yeni Akit Ankara

Pandemi süreci ve yaşanan orman yangınları nedeniyle durgun bir dönem geçiren Bodrum’da turizmcilerin umudu 2022 yılı yaz sezonuna bağladı. Özellikle 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle iç turizmde sezonun pik noktasına ulaşılacağı tahmin edilen Bodrum’da turist sayısının 1 milyonu aşabileceği öngörülüyor.

Bodrum dünyanın cazibe merkezlerinden biri

Konuyla ilgili açıklama yapan Özlem Mekik, “Bodrum, artık dünyanın cazibe merkezlerinden biri. Bodrum’un özellikle eğlence sektöründeki başarısı ve eşsiz koylarıyla dünyanın her yerinden gelen turistlerin uğrak noktası haline geldi. Bodrum’daki turizm hareketliliği okulların kapanmasıyla birlikte büyük bir çıkışa geçti. Dünyaca ünlü yerli ve yabancı isimlerin yaz boyunca Bodrum’da etkinlikler düzenlemesi, bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirdi. Şu anda yüzde 80 olan doluluk oranının 9 günlük bayram tatiliyle birlikte birçok yerde yüzde 100’e ulaşacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.