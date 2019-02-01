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Turizmcilerin bahanesi kalmayacak

Turizm Geliştirme Fonu’yla ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Fonun seçimlerden sonra devreye alınacağını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu sayede 2023 için belirlenen 70 milyon turist, 70 miyar dolar gelir hedefinin tutturulacağını ifade etti.

01 Şubat 2019 Cuma 14:02
Turizmcilerin bahanesi kalmayacak

Ekonomi Servisi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23. EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın açılış töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2023 hedeflerini 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri olarak revize ettiklerini hatırlatan Ersoy, bu çerçevede önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Gelir ve talebe odaklanılmalı

Ersoy, hedefleri yakalamak için mantalitenin değişmesi gerektiğini vurgulayarak, “Maliyet yerine gelire, arz yerine talebe odaklanılmalı” dedi. Türkiye’nin turizmde kültürel ve sanatsal değerlerini; gastronomi çeşitliliğini ön plana çıkarması gerektiğinin altını çizen Ersoy, otellere de “Nitelikli turist için ihtiyaç duyulan alt yapıyı oluşturun, insan kaynağına önem verin” çağrısı yaptı.

Turizmde ulaşımın önemine değinen Ersoy, THY ile yaptıkları protokole istinaden Nisan ayından itibariyle Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havaalanlarına öncelikle yoğun turist tedariki sağlayan ülkelerden tarifeli sefer başlatma kararı aldıklarını kaydetti.

Turizm Geliştirme Fonu’nu da seçimlerden sonra ilk fırsatta hayata geçirmeyi planladıklarını duyuran Ersoy, şunları söyledi: “Bu çok önemli bir fon. Dünyayı incelediğimizde birçok ülkede Turizm Geliştirme Fonu veya benzeri fonların bulunduğunu görüyoruz. Fonun yönetim kurulu, turizm yatırımcılarından oluşuyor. Her bakan değiştiğinde turizm politikasının yeniden gözden geçirildiğinden şikâyet ediliyordu. İşte bu şikâyetin önüne geçmek için böyle bir fon devreye alınıyor.

Ersoy, fonun 2023 hedeflerinin yakalanmasına imkân tanıyacağını sözlerine ekledi.

Yeni rekorlar kırılacak

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, da ilerisi için umutlu olduklarını belirtti. 2019’da turizmde yeni rekorların kırılacağını savunan Bağlıkaya, “Türkiye’ye daha çok turist getirmek ve ülkeye daha yüksek döviz girdisi sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Turizm gelirleri artacak

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, 2019’da hem turist sayısında hem gelirlerde yüzde 10-12 civarında artış öngörüldüğüne işaret etti.

Turizmcilerin bu yıl için iyimser olduğunu aktaran Bayındır, “Özellikle ana pazarımız durumunda olan Avrupa’dan gelen işaretler, memnuniyet verici. Uzakdoğu pazarlarında hareket başladı. Ortadoğu canlılığını koruyor. Diğer pazarlarda da iyi gidiyoruz. Dolayısıyla, 2018 yılında başlayan yükselme trendinin bu yıl da devamını ve yine çift haneli artış olacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

Turistlerin ortalama harcaması 617 dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre turizm geliri 2018’de yüzde 12,3 artarak 29,5 milyar dolar oldu. Gelirin 22 milyar 546 milyon 616 bin dolarını kişisel harcamalar, 6 milyar 966 milyon 311 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Kişi başına ortalama harcama 647 dolar, yabancıların ortalama harcaması 617 dolar olarak kayıtlara geçti.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 14:02
  1. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  2. Mehmet Nuri Ersoy
  3. 23. EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı
  4. Antalya
  5. Bodrum
  6. Dalaman
  7. İzmir
  8. Turizm Geliştirme Fonu
  9. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
  10. Firuz Bağlıkaya
  11. Türkiye Otelciler Birliği
  12. Timur Bayındır
  13. Türkiye İstatistik Kurumu

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