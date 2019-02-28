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Turgutlu’da ‘9 Canlı’ tiyatro oyunu beğenildi

Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şehir Tiyatrosu, 2018-2019 Tiyatro Sezonunu ‘Dokuz Canlı’ adlı oyunuyla açtı.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:57
Turgutlu’da ‘9 Canlı’ tiyatro oyunu beğenildi

Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şehir Tiyatrosu, 2018-2019 Tiyatro Sezonunu ‘Dokuz Canlı’ adlı oyunuyla açtı.


Tayfun Türkili’nin yazdığı, Turgutlu Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Alpay Erdoğmuş’un yönettiği ‘Dokuz Canlı’ isim tiyatro oyunu çarşamba akşamı Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda sahnelendi. Talihsiz bir adamın karısını öldürmeye çalışırken başından geçen trajikomik olayları mizahi bir dille sahneye taşınan ’Dokuz Canlı’ tiyatro oyunu Turgutlulu tiyatro severlerin büyük beğenisini topladı. Oyun sonunda tiyatrocular dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyuncuları tek tek tebrik eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bugün bu salonu dolduran hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Bir bu kadar tiyatro severimizin de salonun dolu olmasından dolayı geri döndüğünü ve oyunu izleyemediğini biliyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde oyunumuzu izleyemeyen vatandaşlarımız için oyunumuz bir kaç kez daha sahnelenecek. Bugün şunu gördük ki böyle gönüllü bir tiyatro ekibine sahip şanslı ilçelerden biri olarak sanata ve sanatçıya verdiğimiz değerin en güzel örneği bu akşam sahnelenen oyunda salonu tıklım tıklım dolduran seyircilerimiz oldu. Oyuncularımız bizlere keyifli bir gece yaşattı. Ayrıca burada sizlere bir mutlu haber daha vermek istiyorum. Oyun arasında yanıma gelen Verdanur Çanlı isimli güzel kızımızın ilik nakli için uygun donörün bulunduğunu öğrendim. Çok mutlu oldum. Bizim en güzel varlıklarımız bu güzel evlatlarımız. Sizler de dualarınızı eksik etmeyin. Rabbim şifa bekleyen tüm hastalarımızın yardımcısı olsun” dedi.


Başkan Şirin daha sonra Turgutlu Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Alpay Erdoğmuş ve oyunda sahne alan Aydın Bilal Dönmez, Serpil Karadadaş, Aysel Baylan, Himmet Çetin, Ali Karagözlü, Yasin Kızıldurak ve Harun Yılmaz’ı tebrik etti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:57
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