Turgut Özal’ı rahmetle anıyoruz

ALİ KANTARCI / İSTANBUL

Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve toplumsal dönüşümünde önemli bir rol üstlenen Özal, vizyoner liderliğiyle ülkenin küresel bir aktör haline gelmesinde öncü isimlerden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Türkiye’nin uluslararası arenada daha görünür kılınması, serbest piyasa ekonomisine geçiş, bürokraside sivilleşmenin güçlendirilmesi, devlet ile millet arasındaki mesafenin azaltılması ve bireysel özgürlüklerin genişletilmesi hep onun döneminde başladı. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışını benimseyen Özal’ın 17 Nisan 1993 tarihindeki ani vefatı hâlâ şüphesini koruyor.