  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TÜRGEV Başkanı Altun'dan salgın döneminde kadınların iş yükünün iki katına çıktığı değerlendirmesi
Aktüel

TÜRGEV Başkanı Altun'dan salgın döneminde kadınların iş yükünün iki katına çıktığı değerlendirmesi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:29:39 -
TÜRGEV Başkanı Altun'dan salgın döneminde kadınların iş yükünün iki katına çıktığı değerlendirmesi

EDİRNE (AA) - Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı Dr. Fatmanur Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kadınların iş yükünün iki kat arttığını söyledi.

Altun, Trakya Üniversitesince online düzenlenen "Pandemide Kadın Olmak" konulu panelde yaptığı sunumda, salgının kadınları olumsuz etkilediğini, salgınla birlikte online çalışma dönemine geçildiğini ve iş ortamının eve taşındığını ifade etti.

Kadınların hem ev işi hem de normal işleriyle ilgilenmek zorunda kaldığını aktaran Altun, "Bu durumda kadınların üzerine ekstra bir yük biniyor. Kadınların stresi daha da arttı. Ev yaşamıyla iş yaşamının sınırları artık muğlaklaşmış bir duruma geldi. İş yaşamı evi de yutacak bir hale geldi." dedi.

Altun, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin yaptığı araştırmanın sonuçlarının salgının kadınlar üzerindeki etkilerini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Araştırmalara göre, dünya üzerinde her yıl 16 milyar saat ücretsiz iş yapılıyor. Bunlar ev işleri, çocukların ve ev fertlerinin bakımı gibi işler. Pandemi öncesi bunların zaten dörtte üçünü kadınlar yapıyordu. Salgın döneminde kadının iş yükü iki katına çıkmış durumda. Hakikaten taşıması çok zor bir yük. Bunun dışında kadınlarda işten ayrılmalar da çok ciddi artmış durumda. Çünkü bazı işler online çalışmaya uygun değil ve o nedenle evdekilerin bakımı için kadınlar işlerinden ayrılabiliyor."

Altun, eylül ayında Amerika'da bakım yükü dolayısıyla 200 bin erkek ile 865 bin kadının iş gücünden ayrıldığının altını çizerek, "Bunun tek nedeni evdeki çocuklara ve yaşlılara kim bakacak durumu. Her iki erkeğe karşılık dokuz kadın işten ayrılmış. Akademide kadınların makale sayısı oranı yüzde 50 azalırken, erkeklerin makale sayısı oranı yüzde 50 artmış. Bunlar insanların akıl ve ruh sağlığını da etkiliyor. Karantina ve kısıtlama dönemleriyle birlikte depresif hissetme oranı erkeklerde yüzde 40 kadınlarda yüzde 57 olarak gerçekleşmiş. Rakamlar gerçekten hiç iç açıcı değil." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı sarsan açıklama: İntikamı doğru zamanda alınacak
Dünya

Dünyayı sarsan açıklama: İntikamı doğru zamanda alınacak

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Bunun intikamı kesinlik..
Başlarına bir anda bu olay geldi! Savaşa katılmak için Libya’ya hareket ettiler
Dünya

Başlarına bir anda bu olay geldi! Savaşa katılmak için Libya’ya hareket ettiler

Sudan, Libya'daki gruplardan herhangi birine katılıp savaşmak için yola çıkan paralı askerlerin tutuklandığını açıkladı. Libya’daki gruplarl..
İBB'de akıl tutulması! Suyu kalmayan İstanbul'da olay görüntüler
Siyaset

İBB'de akıl tutulması! Suyu kalmayan İstanbul'da olay görüntüler

Türkiye genelinde yağışların az olması nedeniyle kuraklık riski devam ederken, tasarruf politikalarının izlenmesi gerekiyor. Barajlardaki do..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay