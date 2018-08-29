Turbun faydaları saymakla bitmiyor

Turp suyu damar sertliğinden saçların gürleşmesine kadar pek çok alanda şifa vesilesi...

Turp suyu, safrakesesi hastalıklarına karşı kullanılabiliniyor.





Öksürük ve boğmacaya karşı ballı turp suyu çok rahatlatıcı.





Siyah turp aç karnına yarım fincan içilirse, böbrek taşlarını eritiyor.





Tam bir karaciğer dostu olan turp suyu, damar sertliği ve uykusuzluğa da iyi gelir.



Soğuk algınlığında görülen öksürüğe karşı 1 tatlı kaşığı turp suyu içilmesi yararlı olabiliyor.





Soğuk algınlığında görülen öksürüğe karşı 1 tatlı kaşığı turp suyu içilmesi yararlı olabiliyor. Fakat kokusu pek hoş değil. Ayrıca, bağırsaklarda daha da kötü kokulu gazlar oluşturabilir.





Turp çiçekleri beyaz, sarı veya mor renkte ve salkım durumunda bir bitkidir. Meyvesi acımsı ve etlidir. Beyazturp, kırmızıturp, karaturp, yabanturbu, bayırturbu gibi türleri vardır. C vitamini, kükürt ve iyot deposudur.





Böbreklerdeki mikropları öldürür. Kum taşlarının dökülmesine yardımcı olur. Karaciğeri kuvvetlendirir. Karaciğer şişliğini indirir. Sarılıkta faydalıdır. Safra taşlarının düşürülmesinde yardımcı olur. Romatizma, siyatik, lumbagoda faydalıdır. Astım ve bronşitte faydalıdır. Öksürüğü keser. Kabızlığı giderir.





Dişetlerini kuvvetlendirir. İdrar söktürür. Yatmadan önce bir bardak turp suyu içilirse, rahat bir uyku sağlar.