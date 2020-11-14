Tunus'tan Filistin'e destek ve İsrail yerleşim planlarına karşı koyma çağrısı

TUNUS (AA) - Tunus, Filistin halkının yaşadığı adaletsizliğe son vermek ve işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan İsrail yerleşim planlarına karşı koymak için uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Filistin lideri Yasir Arafat'ın bağımsız Filistin devletinin kuruluşunu ilanının 32'nci yılı münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Tunus, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) ve uluslararası toplumu, savunmasız Filistin halkının sıkıntılarını ortadan kaldırmak, meşru haklarını korumak ve İsrail'in tüm yayılmacı yerleşim planlarına karşı durmak için tüm sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyor."

Açıklamada, "Bu planlar, fiili bir politika dayatıyor ve sorumluluk alınmayan bir ortamda uluslararası sözleşmeleri ve yasaları ihlal ediyor." ifadelerine yer verildi.

Tunus'un Filistin davasının adaletine olan inancına ve Filistin halkının mücadelesine duyduğu takdire dikkati çekilen açıklamada, Tunus'un başta bağımsız Filistin devletinin kurulması olmak üzere Filistin halkının devredilemez haklarına olan desteği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası hukuk temelinde geniş katılımlı gerçek bir barış sürecinin başlatılmasına destek verildiği aktarıldı.

Yasir Arafat, 15 Kasım 1988'de başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulduğunu ilan etmişti.



