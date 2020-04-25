  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Tunus ve Libya'da Kovid-19 vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları Tunus'ta 922'ye, Libya'da 61'e yükseldi.

2020-04-25 10:32:00 -
Tunus ve Libya'da Kovid-19 vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları Tunus'ta 922'ye, Libya'da 61'e yükseldi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 kişinin daha enfekte olmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 922'ye yükseldiği belirtildi.

Yeni can kaybının yaşanmadığının aktarıldığı açıklamada, 20 kişinin durumunun kritik olduğu, şu ana kadar 194 kişinin iyileştiği bilgisi yer aldı.

Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı en son 38 olarak açıklanmıştı.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi de ülkede son 24 saatte 1 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısının 61'e yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 18 hastanın da iyileştiği kaydedildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı