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Aktüel Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Tunus ordusu, kargaşa ve terörle mücadeleye muktedirdir"
Aktüel

Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Tunus ordusu, kargaşa ve terörle mücadeleye muktedirdir"

Yeniakit Publisher
2020-12-22 06:15:06 -
Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Tunus ordusu, kargaşa ve terörle mücadeleye muktedirdir"

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede ordunun her türlü kargaşa çabalarına karşı durma gücüne sahip olduğunu söyledi.

Said, son terör olayının ardından Kartaca Sarayı'nda Ordu Yüksek Konseyi'ne başkanlık ettiği toplantıda açıklamalarda bulundu.

"Tunus ordusu, kargaşa ve terörle mücadeleye muktedirdir" diyen Said, son dönemde yaşanan bazı gelişmelerin bir kısmının normal olaylar olduğunu bir kısmının ise maksatlı gerçekleştiğini belirtti. Ülkedeki bazı protestolarla "devletin çözülmesi"nin hedeflendiğinin altını çizen Said, "İçeriden ve dışarıdan ülkenin darbe almasına yönelik tüm çabalar boşa çıkarılacaktır. Tunus'ta hainlere yer yoktur" ifadelerini kullandı.

Said şunları söyledi:

"Silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleriyle devlet ayaktadır. Tarih kimin vatanperver, kimin de suç örgütlerine karışmış olduğunu gösterecektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar suç işlerlerse işlesinler devlet çökmeyecektir. Devleti yıkacağını düşünen vehim içindedir. Tunus, şu an yaşadığı gibi böyle hassas bir döneme tanıklık etmemiştir. Devleti kolay lokma sanan bu vahşiler tarafından işleyen terör suikastları bizi korkutamayacaktır. Tüm bu girişimlere karşı koyacağız."

Geçen pazar, Kassarin'e bağlı Es-Salatıniyye bölgesinde düzenlenen terör saldırısında çobanlık yaptığı belirtilen Akbe bin Abduddayim ez-Zibi isimli Tunuslunun yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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