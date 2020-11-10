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Aktüel Tunus Başbakanı'ndan "kurallara uyulmazsa Kovid-19'dan ölümlerin 3 katına çıkabileceği" uyarısı
Aktüel

Tunus Başbakanı'ndan "kurallara uyulmazsa Kovid-19'dan ölümlerin 3 katına çıkabileceği" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:29:44 -
Tunus Başbakanı'ndan "kurallara uyulmazsa Kovid-19'dan ölümlerin 3 katına çıkabileceği" uyarısı

ANKARA (AA) - Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili kurallara uyulmazsa durumun çok tehlikeli olabileceği ve can kayıplarının 3 katına çıkabileceği uyarısında bulundu.

Başbakan Meşişi, Tunus'taki sağlık durumuna ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Ülkedeki koronavirüs kaynaklı ölümler 1900'ü geçti. Eğer kurallara uyulmazsa durum tehlikeli hale gelebilir ve bu sayı 6-7 bine yükselebilir." diye konuştu.

Tunus genelinde kamusal alanlarda maske zorunluluğu, dört kişiden fazla kişinin bir araya gelmesine yönelik yasak gibi getirilen kısıtlamalara uyulması için toplum farkındalığının virüsle mücadelede kritik olduğuna dikkati çeken Meşişi, devletin tüm güvenlik birimlerinin de önlemlere yönelik denetimleri sıkılaştırdığını belirtti.

Tunus'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde akşam saatlerinde sokağa çıkma uygulamasının yanı sıra şehirler arası seyahatlere kısıtlama getirilmiş durumda.

Ülkede bugüne kadar 1920 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 71 bin 569'a ulaştı.

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