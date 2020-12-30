Tunceli'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı
TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Besici Ali Efendi Öztürk'ün merkez Yeni Mahalle'de otlattığı sürüden ayrılan 4 keçi, indikleri kayalıklarda mahsur kaldı.
Keçilerini kendi imkanlarıyla kurtaramayan Öztürk, durumu Tunceli AFAD ekiplerine bildirerek yardım istedi.
Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla keçileri mahsur kaldıkları yerden kurtarıp sahibine teslim etti.