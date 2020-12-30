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Aktüel Tunceli'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı
Aktüel

Tunceli'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:32:01 -
Tunceli'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Besici Ali Efendi Öztürk'ün merkez Yeni Mahalle'de otlattığı sürüden ayrılan 4 keçi, indikleri kayalıklarda mahsur kaldı.

Keçilerini kendi imkanlarıyla kurtaramayan Öztürk, durumu Tunceli AFAD ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla keçileri mahsur kaldıkları yerden kurtarıp sahibine teslim etti.

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