Tuncay Özkan’dan akılalmaz ‘Soçi Mutabakatı’ çıkışı! "Arabistan, Mısır..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Suriye'nin geleceği konusunda önemli bir anlaşmaya varırken, muhalefet etmeyi her gelişmeye karşı çıkmak zanneden CHP, Soçi Mutabakatı'nı da eleştirdi.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından masada da başarılı sonuçlar aldı.

Önce ABD ile YPG'li teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için mutabakata varan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le masaya oturdu.

Sınırlar güven altında

Erdoğan ile Putin'in uzun süren görüşmesi sonrasında varılan anlaşmaya göre YPG'li teröristler Barış Pınarı Harekatı dışında kalan bölgede de sınırdan 30 km aşağı inecek. Türkiye böylece masada sınır güvenliğini sağlama almak adına başarılı hamleler yaparken Cumhuriyet Halk Partisi bu durumu da eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, harekata ilişkin skandal ifadeler kullandı. Özkan Twitter hesabından, "Trump mutlu. Putin memnun. Esad daha güçlü. PKK/PYD mesut. İsrail bayram ediyor. AB için daha iyisi Şam’da kayısı. İran gülüyor. Irak hani bana diyor. Arabistan, Mısır keyifli. Yunanistan ve Rumlar umutlu. Petrolcüler kazandı. Suriye de kaybeden kim? Ah Memedim! Vah Memedim!..." mesajını paylaştı.

Özkan'ın paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı: