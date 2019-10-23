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Tuncay Özkan’dan akılalmaz ‘Soçi Mutabakatı’ çıkışı! "Arabistan, Mısır..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Soçi Mutabakatı’na ilişkin skandal ifadeler kullandı. Sürekli Türkiye’yi Batı'ya şikayet eden partisinin HDP ile yaptığı iş birliğini görmezden gelen Özkan, anlaşma sonrası teröristler dahil tüm Türkiye karşıtlarının memnun olduğunu savundu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:15
Tuncay Özkan’dan akılalmaz ‘Soçi Mutabakatı’ çıkışı! "Arabistan, Mısır..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Suriye'nin geleceği konusunda önemli bir anlaşmaya varırken, muhalefet etmeyi her gelişmeye karşı çıkmak zanneden CHP, Soçi Mutabakatı'nı da eleştirdi.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından masada da başarılı sonuçlar aldı.

Önce ABD ile YPG'li teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için mutabakata varan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le masaya oturdu.

Sınırlar güven altında

Erdoğan ile Putin'in uzun süren görüşmesi sonrasında varılan anlaşmaya göre YPG'li teröristler Barış Pınarı Harekatı dışında kalan bölgede de sınırdan 30 km aşağı inecek. Türkiye böylece masada sınır güvenliğini sağlama almak adına başarılı hamleler yaparken Cumhuriyet Halk Partisi bu durumu da eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, harekata ilişkin skandal ifadeler kullandı. Özkan Twitter hesabından, "Trump mutlu. Putin memnun. Esad daha güçlü. PKK/PYD mesut. İsrail bayram ediyor. AB için daha iyisi Şam’da kayısı. İran gülüyor. Irak hani bana diyor. Arabistan, Mısır keyifli. Yunanistan ve Rumlar umutlu. Petrolcüler kazandı. Suriye de kaybeden kim? Ah Memedim! Vah Memedim!..." mesajını paylaştı.

Özkan'ın paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı:

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:15
  1. İzmir
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Vladimir Putin
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Tuncay Özkan

YORUM YAZ

  • tuğrultuğrul18 sa önce
    Be ........, Misakı Milli Sınırlarına indik ama dinazor bunu neden söylemiyorsun gavur aşıklısı
  • MalatyalıMalatyalı19 sa önce
    Size gezi zekali demiyekte. Ne diyek allah askina. Biraz. Durustluk size zormu geliyor. Bu iste en kazancli. Ulke turkiye
  • Şükrü yiğitŞükrü yiğit20 sa önce
    Bunlar ancak rakıdan anlar diyecem onuda içmesini bilmezleradam yerine koymak bize ters düşer
  • NihalNihal20 sa önce
    CHPKK ne oldu sana? :))))) Suriyedeki adı YPG türkiyedeki adı PKK bu teröristlerin Türkiyedeki ortağı kim tabiki CHPKK yandaşlarıda İyi parti ve Saadet
  • Yavuz 1517Yavuz 151720 sa önce
    Komünist rumuzlu arkadaş; tekrar yineliyorum, mallıkta derecen nedir?
  • Yavuz 1517Yavuz 151720 sa önce
    Bu sinek vızıltısı tiplerin bizler için bir değeri yok. Bu tiplerin ayarını LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN fena bozuyor. Şimdiye kadar lider görmedikleri için, kendilerinden olmayan böyle bir insana tahammül edemiyorlar. RAHMETLİ TURGUT ÖZAL'ın deyimi ile " ALIŞACAKLAR " Sizin lideriniz size, Bizim ki bize. Mekânın sahibi geldi, haydi şimdi dağılın.
  • OvalıOvalı20 sa önce
    Mutlu olmayan Tuncay. Seni mutlu etmek için Bakırköy akıl Hastanesi'ne yatırmak,o zaman herkes mutlu olur. anlaşılan senin aklın B.K na karışmış.
  • MİSAFİR42 MİSAFİR42 21 sa önce
    Bizim HIRSIZLARIN ŞAHI ( BENİM DEĞİL KENDİSİNİN SAHİBİ OLDUĞU TELEVİZYON YOLSUZLUKLARI İÇİN MİTİNGLERDE BAĞIRA BAĞIRA SÖYLEDİĞİ SÖZLERDİR )İZMİR BELEDİYELERİ İHALELERİNDEN ZAMAN BULMUŞDA DEVLET İŞLERİNE KARIŞIR OLMUŞ DEVLET YÖNETİMİ DEVLET AKLI SENİN UZMANLIK ALANINA GİRMEZ SEN İYİSİMİ KENDİ PARTİ BELEDİYELERİNDE İHALE KOVALAMAYA DEVAM ET VESSELAM
  • MİSAFİR42 MİSAFİR42 21 sa önce
    Bizim HIRSIZLARIN ŞAHI ( BENİM DEĞİL KENDİSİNİN SAHİBİ OLDUĞU TELEVİZYON YOLSUZLUKLARI İÇİN MİTİNGLERDE BAĞIRA BAĞIRA SÖYLEDİĞİ SÖZLERDİR )İZMİR BELEDİYELERİ İHALELERİNDEN ZAMAN BULMUŞDA DEVLET İŞLERİNE KARIŞIR OLMUŞ DEVLET YÖNETİMİ DEVLET AKLI SENİN UZMANLIK ALANINA GİRMEZ SEN İYİSİMİ KENDİ PARTİ BELEDİYELERİNDE İHALE KOVALAMAYA DEVAM ET VESSELAM
  • KomünistKomünist21 sa önce
    Suriye Amerika mandası olmuş rus mandası olmuş umrumda değil, türk askeri zaiyatzverdi mi verdi, Suriyeliler halen Türkiye de me Türkiye de ne kazandı Türkiye onu söyleyin
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 21 sa önce
    VAH CHPKK AH TUNCAY HER HALDE BU ADAMI FENA ÇARPTI YAZIK BU TİPLER OLMASAYDI BU ZİHNİYET OLMASAYDI ABDULHAMİT ZAMANINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ŞU AN ABD NİN YERİNDE SÜPER GÜÇTÜ İNANIN BUNA KİMSENİN GÜÇÜ YETMEZDİ BU ZİHNİYET DÜN VARDI BU GÜNDE VAR YARINDA OLACAK BİZ MÜSLÜMAN TÜRKİYE OLARAK İLERİYE BAKALIM BÖYLE AYDIN İLERİCİ GEÇİNENLERLE BU İŞLERİN OLMAYACAĞI BİR DAHA TESCİLLENDİ
  • Ahmet TanerAhmet Taner21 sa önce
    İşte kusursuz bir CHPKK mantığı ve yaklaşımı. Yalan-İftira-Reddetme. İşte Türkiyenin bertaraf etmesi gereken en büyük düşmanı bu ve bunun gibilerdir. Bunun savaşta ordunun ve halkın direncini kırmaması için savaş suçlusu olarak derhal yargılanması gerekir.
  • NadirNadir21 sa önce
    Mehmet deyip şehit olmalarından memnun olan kişilerdir bu tip insanlar
  • Hep diyorumHep diyorum21 sa önce
    Ama tabu olduğu için kşmse bu ihanet defterini açmaya cesaret edemiyor kapağını açınca Kemalizm devreye giriyor...Bunlar alevi. Bu topraklarda sünni görmeye tahammülleri yok aslında var ama sadece köle olarak, asla sünni hükümet sünni yetkili istemiyorlar ve bin senedir işleri güçleri sünni halk egemenliğini kırmak yok etmek aşağıılamak ve bir yandan da mazlum edebiyatı yapmak. Alevi köyleri olabilşyorsa sünni şehirleri de olmalı, ve istanbul bir sünni şehirdir .diğer şehirler gibi. Köylü köyünü şehirli de şehirliliğini sünniliğini bilecek
  • BenBen21 sa önce
    Suriye de tek kaybeden CHP
  • EKOLL EKOLL 21 sa önce
    Tuncay ağzın başka konuşuyor. İçin başka. Aslında hdpkk gibi chpkk mutsuz. Tabi sende.
  • Nadir BabaNadir Baba21 sa önce
    Evet hakikaten Putin ve Esed çok mutlu oldu. Zira, Türkiyenin güvenli bölge oluşturma planları ve buralara Türkiye dostu mültecileri yerleştirme fikrini çöpe attılar. Türkiye, sadece ortak devriye polisiolarak 10 km. içeri girebiliyor. Kamışlı'da onu da yapamıyoruz. Sonraki aşamada Resulayn ve Tel Abyadı da aynı şartlarla Esede ve Rusyaya devrederiz herhalde. Sonuç olarak, Suriye tümüyle Katil Esede ve patronu Rusyaya devredilmiştir. Bizi de bölücü kürtlerin teröründen ve devlet kurmalarından daha önce Pkk'yı besleyen ve büyüten Esed ve Rusya koruyacakmış! Mülteciler de katil Esede ve Rusyaya güvenip onların sağlayacağı huzurlu Suriye'ye döneceklermiş! Muhtemelen, Amerikanın hamleleri de değişecektir. Artık, tümüyle kürt devletini oluşturmaya yöneleceklerdir. Bundan sonra rüzgarlar biraz daha sert esecek gibi görünüyor.
  • ankaralıankaralı21 sa önce
    Harekete destek verseydiniz olaylar böyle gelişmezdi.Bu twetide atmazdın.
  • abdulabdul21 sa önce
    bu basit memur iken kanalturkun sahibi olan, sonra FETÖ den baska satacak kimse bulamayan !? karanlik kullanisli tip Turkiye yi neresi zannediyor acep:)

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