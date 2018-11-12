Tümer Metin: Oğuzhan Özyakup 7 aydır üst üste 2 gün tatil yapamadı

Beşiktaş, Süper Lig 12. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Tümer Metin, beIN Sports'ta özellikle Oğuzhan Özyakup ve Beşiktaş'ın genel sorunları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"BAZEN ARA VERMEK LAZIM"

Bazen ara vermek lazım. Duracaksın, nabız düşecek. Tansiyon normale gelecek. Bazen oyuncu gerçekten takım arkadaşını görmek istemez. Tesislere gitmek istemez. Bazen uzaklaşmak ister, kafayı dağıtmak ister. Özellikle bu durumlarda. Beşiktaş sezona en erken başlayadan birisi. Milli takımda oynayan oyuncuları düşünsenize.

''OĞUZHAN 7 AYDIR ÜST ÜSTE 2 GÜN TATİL YAPAMADI''

Oğuzhan'ı eleştiriyoruz ama haklı olduğu taraf var. Oğuzhan 7 aydır üst üste 2 gün tatil yapamadı. Oğuzhan sürekli milli takıma gidiyor. Kafa bitti artık. Biter yani. Hocalık sadece sevk ve idare değil. Bunları da düşünmek zorundasınız. 2-3 izin ver. Her gün tesisler, her gün çim... Diyecekler ki, dünya kontrat alıyorsun. Yahu sana o kadar parayı versem vallahi çekemezsin.