THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23
impression

Tümer Metin: Oğuzhan Özyakup 7 aydır üst üste 2 gün tatil yapamadı

Yorumcu Tümer Metin, Beşiktaş'ın Sivasspor'a mağlup olduğu karşılaşmada taraftarların protestosuna maruz kalan Oğuzhan Özyakup hakkında konuştu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 03:42
Tümer Metin: Oğuzhan Özyakup 7 aydır üst üste 2 gün tatil yapamadı

Beşiktaş, Süper Lig 12. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Tümer Metin, beIN Sports'ta özellikle Oğuzhan Özyakup ve Beşiktaş'ın genel sorunları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"BAZEN ARA VERMEK LAZIM"

Bazen ara vermek lazım. Duracaksın, nabız düşecek. Tansiyon normale gelecek. Bazen oyuncu gerçekten takım arkadaşını görmek istemez. Tesislere gitmek istemez. Bazen uzaklaşmak ister, kafayı dağıtmak ister. Özellikle bu durumlarda. Beşiktaş sezona en erken başlayadan birisi. Milli takımda oynayan oyuncuları düşünsenize.

''OĞUZHAN 7 AYDIR ÜST ÜSTE 2 GÜN TATİL YAPAMADI''

Oğuzhan'ı eleştiriyoruz ama haklı olduğu taraf var. Oğuzhan 7 aydır üst üste 2 gün tatil yapamadı. Oğuzhan sürekli milli takıma gidiyor. Kafa bitti artık. Biter yani. Hocalık sadece sevk ve idare değil. Bunları da düşünmek zorundasınız. 2-3 izin ver. Her gün tesisler, her gün çim... Diyecekler ki, dünya kontrat alıyorsun. Yahu sana o kadar parayı versem vallahi çekemezsin. 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 03:42
  1. Tümer Metin
  2. Beşiktaş
  3. Oğuzhan Özyakup
  4. Sivasspor
  5. Süper Lig
  6. Süper Lig haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    1. Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin..
    2. Tümer Metin: Oğuzhan Özyakup 7 aydır..
    3. Sivasspor'un teknik direktörü kim..
    4. Spor yorumcusu Erman Toroğlu:..
    5. Serkan Reçber'den Beşiktaş sözleri:..
    6. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol..
    7. İşte 3. Lig’de 12. haftada alınan..
    8. Premier Lig'de Chelsea'ya Everton..
    9. Ahmet Çakar'dan çarpıcı açıklama:..
    10. Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yorumu:..
    11. Tartıştığı kişilerce silahla vurulan..
    12. Netanyahu Fransa ziyaretini yarıda kesti
    13. BBP lideri Mustafa Destici'den skandal..
    14. ABD'nin ünlü gazetesinden bomba iddia:..
    15. ABD'den Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı..
    16. Ziyarete gittiği kadının evinde..
    17. Suriye'de PKK ile DAEŞ arasındaki..
    18. İsrail güçleri ile Hamas arasında..
    19. Kahramanmaraş canisi Ramazan Akpınar..
    20. Düzensiz göçmenler gıda zehirlenmesi..
    Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Türkiye açıklaması!
    MHP'den Cumhur İttifakı açıklaması!
    MHP'den Cumhur İttifakı açıklaması!
    Pervin Buldan: AK Parti ile görüşmemiz...
    Pervin Buldan: AK Parti ile görüşmemiz...
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi
    AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Antalya'da hortum dehşeti! Bir vatandaşı 30 metre havaya fırlattı
    Antalya'da hortum dehşeti! Bir vatandaşı 30 metre havaya fırlattı
    CHP'li Öztürk Yılmaz CIA ile ne konuştu?
    CHP'li Öztürk Yılmaz CIA ile ne konuştu?