Tüm detaylarıyla bir yıldızın çöküşü, Arda Turan!

Bayrampaşa’dan Barcelona’ya uzanan Arda Turan’ın müthiş hikayesi, son 1.5 senelik periyotta ise adeta ibretlik bir öyküye dönüştü. A Milli Takım’da Fatih Terim ile yaşadığı prim tartışması, ardından gazeteci Bilal Meşe’ye uçakta saldırması ve son olarak şarkıcı Berkay’a attığı kafa... Arda sabah 06.00’da gece kulübünde kavga etmekle kalmadı, işin dozunu kaçırıp belinde silahla hastaneye gitti. Devamında şarkıcının eşinden ‘taciz iddiaları’ da geldi. Tüm bu yaşananların ardından ise yıldız futbolcu, büyük bir kaosun içine girdi.

31 yaşındaki oyuncunun ligin 9. haftasındaki Kayserispor maçında ise 21 kişilik kadroda yer alması bekleniyor.

Berkay'dan son açıklama

Arda Turan’ın kafa atıp burnunu kırdığı Berkay, olayla ilgili bir açıklama daha yaptı:

“Öncelikle ben karşı tarafın yapamadığını yapmak istiyorum. Eşimden ve Aslıhan Turan’dan özür diliyorum. Kavgada yumruk sayılmaz fakat senin yanına gelip ‘karımı bırakıp, yarım saate senin yanına geleceğim’ dediğin kişiden kafanı çevirdiğin an başkasıyla konuşurken yandan yapılan saldırı aciz ve korkak bir saldırıdır. Karımdan, benden, kendi karısından ve tüm kamuoyundan bütün bu hareketleri adına utanç duyduğunu söyleyecek ve özür dileyecek. Sözle tacizin utancını yaşadığını kabul edecek. Bunları kabul ederse davadan vazgeçeceğimizi ilettik. Fakat karşı taraftan saçma sapan açıklamalar geldiği için ben davamın sonuna kadar arkasındayım. Burası Türkiye Cumhuriyeti Hukuk devleti. Cezasını çekecek.”

Arda'nın vukuatları

22 Kasım 2006

Galatasaray’ın Bordeaux maçında rakip takım oyuncularından Jurietti’ye kafa attı, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

21 Nisan 2010

Bursaspor maçının hazırlıklarını Florya’da yapan Galatasaray’ın idmanında Arda Turan ve Caner Erkin, bir ikili mücadele sonrasında birbirine girdi. Bu sırada Arda, arkadaşına yumruk atarak dudağını patlattı.

9 Mayıs 2015

Arda, Atletico’da forma giydiği dönemde Barcelona maçındaki bir pozisyonda çıldırdı. Yaşanan pozisyon sonrasında faul çalınmayınca kramponunu çıkartarak yan hakemin olduğu bölgeye doğru fırlattı.

6 Haziran 2017

Arda Turan, Milli Takım’ın Makedonya ile golsüz berabere kaldığı özel maçın ardından uçakta gazeteci Bilal Meşe’ye saldırdı, ardından ‘Yine olsa yine yaparım’ diyerek Milli Takımı bıraktığını açıkladı.

4 Mayıs 2018

Sivasspor maçında müsabakanın yardımcı hakemine saldırısı ve orta hakemine yönelik hakareti nedeniyle 16 maç men ile tarihi bir cezaya çarptırılan Arda Turan’ın hakemlere, “Şerefsizler! Hepinizi öldürmek lazım!” dediği ortaya çıktı.

Adım adım kariyeri

2000 yılında Galatasaray’ın altyapısına başlayan Arda Turan, Ali Sami Yen Stadı’nda top toplayıcılık yaparken en büyük idolü olan Hagi’nin bir golüne işte böyle sevinmişti.

Galatasaray’da 87-88 jenerasyonunun önemli halkalarından biri olan Arda, altyapıda toplam 5 sene top koşturdu.

2005-2006 sezonunun ikinci yarısında Vestel Manisaspor’a kiralanan Arda, burada gösterdiği müthiş performansla Galatasaray’a geri döndü.

22 yaşında Galatasaray’da kaptanlık pazubandı verilen Arda Turan’a aynı zamanda 10 numaralı forma emanet edildi.

Yarı final oynadığımız EURO 2008’de tam anlamıyla vitrine çıkan Arda, turnuvanın en iyi futbolcularından biri oldu.

2011’in Ağustos ayında 13 milyon Euro’ya Atletico Madrid’e transfer olan Arda Turan, burada müthiş 4 sezon yaşadı ve UEFA Kupası’nı da kaldırdı.

2015’te kariyerinin zirvesine ulaşan Arda, tam 34 milyon Euro’luk rekor ücretle İspanyol devi Barcelona’ya gitti.

Barcelona’da geçirdiği 1.5 sezonun ardından gözden düşen Arda, geçen yılın devre arasında sürpriz şekilde Başakşehir’e transfer oldu.

İnanılmaz bir kariyer düşüşü yaşayan yıldız futbolcu, geçen sezonun 32. haftasındaki Sivas maçında hakeme saldırınca 16 maç ceza aldı. Sonrasında bu ceza 10’a indirildi.

Futbol dışındaki yaşantısı; sinema kapatması, ünlü isimlerle yaşadığı aşklarıyla da hep gündemdeydi Arda.

Ve son olarak Emirganda’ki bir gece kulübünde karıştığı kavgayla Türkiye’nin gündemine oturdu.

Şarkıcı Berkay’a kafa attı, kesmedi hastaneye belinde silahla gitti.

Görüntülerin medyaya yansımasıyla birlikte, “Kulübümden helallik isteyeceğim” açıklaması geldi.

Yıldız isim, büyük bir kaosun içine girdi.

Kısacası Arda Turan, son 1.5 senede yaptıklarıyla, belki de koca bir kariyeri mahvetti.

(FANATİK)