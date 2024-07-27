                                         Tükürün Ehl-i Salibin o hayasız yüzüne!

ABD kongresinde Netanyahu katilinin dördüncü defadır böylesinine onore edilmesi, ayakta, defalarca, eller patlayıncaya kadar alkışlanması, malumun ilamıdır, zaten bilinenin ilan edilmesidir!

Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir işgalin, katliamların, soykırımın, zulümlerin, hiçbir maske, tedbir, kılıf, kitabına uydurma çabası olmaksızın, alenen işlenmesi, dünya kamuoyunun adeta gözüne sokulmasıdır! Daha önce hiçbir soykırım, TV ve cep telefonları tarafından canlı olarak kaydedilmedi, canlı olarak yayınlanmadı!

İsrailin böylesine pervasızlığını, daha önceleri ABD dahi gösteremedi. Büyük işgal ve zulümlerine kılıflar uydurdu, en azından kamuoyunu hazırlamak istedi! İsrail ise, benim buna dahi ihtiyacım yok, kahir gücümü ve tüm emperyalizmin cinayetlerime açık destek ve teşvikini görün, anlayın ve korkudan titreyin diyor! İnsanlık dışı, alçakça ve aleni soykırım, İsrailin artık ayyuka çıkan bilinçli bir siyasetidir. Kötü, zalim bir işgalci bilinmek politikalarına uygun düşüyor. Herkese gözdağı veriyor.

İsrail tüm dünyaya alenen meydan okuyor ve Siyonizmin ABD, Avrupa ve tüm dünyadaki egemenliğini ilan ediyor. Bugün faşizm, nazizm ve komünizmi kolay savunamazsınız. Ama bunlardan daha alçakça ve zalimce olan, güncel Siyonizm ve zalimliği, başkan Biden vs liderler tarafından utanmadan savunulabiliyor. Savunmak ne kelime, Biden, siyonist olmak için Yahudi olmak şart değil. Ben Yahudi olmayan siyonistim diyebiliyor!

Tevratta Yahudi olmayanlar goy diye adlandırılır ve Tanrı onları, Yahudilere köleleri olarak hizmet etsin diye yaratmıştır! Yahudi olmayanlara, goylara, her türlü zulüm, işkence, gasp, işgal helaldir. Yani durum Filistin, Arap ve Müslümanlarla asla sınırlı değil. Dünyanın ve tarihin en ırkçı kavmidir. Dünyada kendi dinleri Museviliğe ve Tevrata çağırmayan tek dindir. Goyların Musevilikle şereflenme hakkı yoktur. Eskiden beri diğer din mensuplarının çocuklarını iğneli fıçılarda kurban etmek, kanlarını içmek gibi dini ritüelleri vardır. En son ABD'de bazı sinagog altı tünellerde bu tür bulgular ortaya çıktı, fakat muazzam medya güçleri ile örtbas ettiler. Epstein rezilliği, pedofilisi, kurban etme ve çocuk kurbanların kanından yapılan serumlarla gençleşme ritüelleri, dünya liderlerine sunulan çocuklar! Deliller, görüntüler ortadadır. Türkiye'nin 22

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ilini de kapsayan arz-ı mevud artık gizli ve uzak bir ideal de değildir. İlan ediyor ve meydan okuyorlar. Antisemitizm suçu sadece Yahudileri özel olarak koruyan bir hukuki güvencedir! Yahudi soykırımı olmadı, abartıldığı kadar Yahudi ölmedi demek, Avrupa'da ağır bir suçtur. İngiliz ve ABD vahşet ve soykırımlarını bile ifade özgürlüğü çerçevesinde söyleyebilirsiniz. Ama Yahudi'yi eleştiremezsiniz!

ABD kongresindeki bu son rezillik göstermiştir ki, Siyonizm, ABD ve Avrupa'ya hakîm vaziyettedir. ABD, Avrupa, çoğu Arap devleti vs İsrail'e hizmet etmeye mecbur ve mahkumdur.

ABD kongresinde, çağdaş Hitler Netanyahu böylesinine alkışlanırken, birşey gözden kaçmasın. Halen en alçak ve vahşi yöntemlerle devam etmekte olan cinayetler, yıkım ve soykırım, sadece manevi olarak desteklenmiyor. Başta ABD ve Avrupa yoğun silah ve bomba yardımlarını sürdürüyor. Batı bu soykırımın açık ortağı, destekçisi ve azmettiricisidir. Daha baştan İngiltere ve ABD, uçak gemilerini Gazze sahillerine konuşlandırdılar. Tecavüz bitene kadar kimse yanaşamaz dediler. Öylesine içindeler bu çirkinliğin!

Batı'nın Türkiyedeki uzantısı ve mutemedi CHP dahi, İsrailin terörizme karşı mücadelesidir diye, soykırım desteğini birkaç defa ilan etti. Yani tabii safında yerini aldı. Joe Biden desteğinin gereğini yaptı.

Sizin sevdiğiniz bir akrabanız, bir eve girip, anne, baba ve çocuklarını işkenceyle katletse, para ve değerli eşyalarına el koysa, zaten ev de benim sayılır dese, bundan utanır ve benim öyle akrabam yok, o katilden beriyim dersiniz. Kırk bin cinayet işlendi, evler, hastaneler, okullar, camiler, kiliseler yıkıldı, Batı ise çılgınca alkışlıyor, tam destek veriyor. Utanma arlanma Hak getire.

Siyonizm, geleneksel ve sosyal dünya medyasına, para, finans sistemi ve bankalara (merkez bankalarına), dünya siyasetleri ve siyasetçilerine, ekonomi ve sermayeye, akademyaya, sinema, sanat ve müzik endüstrisine, zihinlere, kamuoyuna, dişe dokunur herşeye hakim durumdadır. Protestocu üniversitelerin rektörleri ters kelepçelerle, yerlere yatırılarak gözaltına alındılar. Sanatçı, akademisyenler, müzisyenlerin kariyerleri bitirildi. Alman markası Adidas Filistin kökenli Gigi Hadid ile reklam anlaşmasını bozdu, vs, vs.

Kahve ve hamburger dükkanları, gittiğiniz sinema, zincir halinde büyük işletmeler, hepsi Siyonizm destekçisi. Bir markette

su, kola, meşrubat, çikolata, sakız, cibs, şampuan, sabun, kozmetik ürün ve makyaj malzemeleri, deterjan ve sair temizlik ürünleri, paketlenmiş gıdalar, daha neler neler. Boykot ürünü olmayan bir şeye kolay ulaşamıyorsunuz! Tüm dünyada 17 milyon Yahudi nasıl bu kadar hakim, belirleyici, dominant? Büyük bir terslik yok mu? Geçende Sultahmette, boykot ürünü olmayan su bulmak için epey dolaşmamız gerekti. Yaz sıcağında bunalmışsın soğuk bir su içeceksin, ama aslında İsrail savaş sistemini destekliyorsun! Beri tarafta, yardımlarını, işgal ve zulüm altında Filistinli çocuklara ulaştırmak hiçte kolay olmuyor.

Türkiye'de muhalefet, "Hamas teröristtir" diyerek soykırımı meşrulaştırdığı gibi, buna paralel olarak boykot kırıcılıkta yapıyor doğal olarak! Atatürkçü CHP, ZP, İP ve Atakürtçü DEM. Starbucks ve McDonalt's soykırımla dalga geçen paylaşımlarını gözlerimize sokuyorlar. Profillerine de mutlaka bir Atatürk resmi koyuyorlar.

Böyle bir dünyada, ABD'de, Avrupa vs. sahih bir demokrasi, özgürlük, hukukun üstünlüğü ve insan haklarından sözedilebilir mi? Tüm bunlar birer illüzyon, göz boyama değil mi? Neden Müslümanların insan hakları, hürriyetleri ve hukuku olamıyor? Filistinli Müslümanlara katliam, işgal ve soykırım, ortadoğudaki tek demokrasi dedikleri İsraile helal olabiliyor!

ABD'de Demokratlar, Biden iktidarı, soykırımı destekliyor, bizde muhalif Cumhuriyetçileri destekleyelim deme şansınız da yok. Onlar daha çok destekliyor. Kongrede birlikte coştular, alkışladılar. Öyleyse soykırımı alkışlamayan minik bir partiyi desteklerim de diyemezsiniz. Öyle bir parti yok, olmayacak da. ABD demokrasisinin işgal, zulüm ve soykırımdan en ufak bir çıkış yolu yok. Soykırımı toptan desteklemek ve alkışlamak zorundalar. Türkiye'de bile, muhalefet soykırımı desteklese de, iktidar desteklemiyor, açıkça lanetliyor. Türkiye'de alternatifiniz var.

Avrupa ve ABD'de soykırımı lanetleyen birçok eylem yapılıyor. İsraili destekleyen eylemler yapılmıyor. Yani halklar, çoğunlukla soykırıma karşı. En azından destekleme taraftarı değil. Fakat şu tablo Avrupa ve ABD'de deki politik sisteme, statükoya, asla tesir etmiyor, edemiyor. Eylemler davulcu osuruğu gibi kalıyor. Nasıl bir Cumhuriyet ve Demokrasi ama!

Ey Hristiyan ABD ve Avrupa, toptan Musevi ve

Siyonist mi oldunuz? Yoksa Yahudiler sizi köleleştirdi mi? 17 milyon Yahudi, 3 milyar Hristiyan'ı esir mi aldı? Nasıl oldu bu? Dünya devleri, ingiltere, Almanya, Fransa, ABD nasıl oluyor da bu soykırım yükünün ,bu barbarlığın altına gönüllü olarak giriyorsunuz? Batı insaniyeti, medeniyeti, hürriyeti, hukuku ve demokrasisi ancak bu kadardır. Asla daha fazlası değil. Elbette bu ilk de değil. 15 Temmuz kanlı darbesini de CHP ile birlikte alkışlamışlardı. PKK, DHKPC, FETÖ terör örgütlerini ve cinayetlerini de açıkça destekliyorlar. Zira kendi adamları. Batı kendi çıkarları, hele ki, Yahudi çıkarları sözkonusuysa asla ilkeli davranmaz, davranamaz. Patron Siyonizmdir çünkü!

Meşum kültür ve medeniyetinizi, özgürlük ve demokrasinizi, insan haklarınızı, hayvan haklarınızı, alın ve başınıza çalın!

Tükürün milleti alçakça vuran darbelere!

Tükürün onlara alkış dağıtan kahpelere!

Tükürün Ehl-i Salibin o hayasız yüzüne!

Tükürün onların asla güvenilmez sözüne!

Medeniyet denilen maskara mahluku görün;

Tükürün maskeli vicdanına asrın, Tükürün!

Mehmet Akif Ersoy