"TÜİK'e talimat mı verildi" sorusuna Bakan Nebati'den net cevap

Son dönemde artan enflasyon ve art arda gelen zamlar ekonomiyi bir numaralı gündem haline getirdi. Bu noktada en çok konuşulan kurumlardan birisi de TÜİK oldu. Muhalefet kanadı, TÜİK'in her ay açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti ve hükümetin bu konuda TÜİK'e talimat verdiğini ileri sürdü.

Muhalefetin komik suçlamasına cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "TÜİK, TÜFE'yi uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda, Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları'nın bütününü dikkate alarak hesaplamaktadır. TÜFE veri derleme, hesaplama ve yayımlama süreçleri, Avrupa Birliği istatistik ofisi tarafından yayımlanan, tüm üye ve aday ülkelerin uymakla yükümlü oldukları Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi El Kitabı'na uygun olarak yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre TÜİK verilerine müdahale edilemeyeceğini de söyleyen Nebati, şunları kaydetti: "4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 599'uncu maddesinde 'Kurum çalışanları ile diğer uygulayıcı birimlere veri kaynakları, istatistiki yöntem ve süreçlerinin seçimi, dağıtımın içerik, şekil ve zamanı ve istatistiki gizliliğin uygulanması başta olmak üzere, hiçbir konuda talimat verilemez' hükmü yer almaktadır. TÜİK'in ürettiği istatistiklere hiçbir makam veya merciden müdahale edilmesi söz konusu değildir."