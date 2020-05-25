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Aktüel

Tufanbeyli’de kar eşsiz manzara oluşturdu

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Mayıs ayında yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 15:05:13 -
Tufanbeyli’de kar eşsiz manzara oluşturdu

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Mayıs ayında yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Dağlardaki kar manzaraları ile baharda yeşile bürünen tarlalar renk cümbüşü oluştururken objektiflere yansıyan kareler büyük beğeni topladı.


Soğuk hava yüksek kesimlerde kar yağışına neden oldu. Baharda yeşilin tonları ile renklenen doğa Mayıs ayında Binboğa ve Toros dağlarındaki yağan kar ile eşsiz doğa manzaraları oluşturdu.

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