Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tudor, Fenerbahçeli yıldızın peşinde!

İtalyan ekibi Udinese'nin teknik direktörlüğüne getirilen Igor Tudor, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Mauricio Isla'yı istedi.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:42
Tudor, Fenerbahçeli yıldızın peşinde!

Sezon başında İtalya'nın Cagliari takımından transfer edilen Şilili milli sağ bek Mauricio Isla, Fenerbahçe ile yol ayrımında.

Eşinin Şili'de bir televizyon kanalında jüri üyeliği yapacağı öne sürülen İsla'nın, bu yüzden ülkesinde Universidad de Chile takımıyla görüştüğü belirtildi.

İSMİ TUDOR'UN TAKIMIYLA ANILIYOR

Öte yandan İsla için, G. Saray'ı çalıştıran Tudor'un başına geçtiği eski takımı Udinese'nin de adı geçiyor.

Mauricio İsla bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 29 karşılaşmada 3 asistlik performans ile oynadı.

(Sabah)

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 17:42
  1. Fenerbahçe
  2. Sabah
  3. Saray
  4. İtalya
  5. Şili

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Huzur arayanların adresi: Şirince
    1. Huzur arayanların adresi: Şirince
    2. Samsun'daki FETÖ davalarında 3 sanığa..
    3. Galatasaray'a Tolga Ciğerci'den kötü..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel..
    5. MHP lideri Bahçeli'den Abdullah Gül..
    6. Diyarbakır turizmin "oskar" ödülüne..
    7. AYM "abisi" 10 yıl hapis cezası aldı
    8. Aslan Kartal'a hazırlanıyor
    9. TFF 3. Lig'de bilet fiyatında skandal!
    10. Kapadokya'da doğanın gösterisi: "Gün..
    11. Kılıçdaoğlu'nun ağzından düşürmediği..
    12. Steven Gerrard'ın teknik direktör..
    13. Akşener ile görüşme sonrası..
    14. Tesettürlü annenin çocuğunu muayene..
    15. PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye..
    16. CHP'den komik 'adaylık' açıklaması
    17. Tudor, Fenerbahçeli yıldızın peşinde!
    18. Muhammed Salah, gol atmayı bakın..
    19. Ahmet Hakan'ın yerine gelen isimden..
    20. Olaylı derbinin saati belli oldu!
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu