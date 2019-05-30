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TÜBİTAK personel alımları | TÜBİTAK personel başvurusu için son gün ne zaman?

TÜBİTAK personel alımı yapıyor. TÜBİTAK' a perosnel olarak başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihini ve başvuru şartlarını merak ediyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) birimlerinde görev yapmak üzere 5 personel istihdam edilecek. Peki başvuru işlemleri ne zaman yapılacak? Hangi branşlarda alım olacak? İşte ayrıntılar...

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:37
TÜBİTAK personel alımları | TÜBİTAK personel başvurusu için son gün ne zaman?

TÜBİTAK personel alımı yapıyor. TÜBİTAK' a perosnel olarak başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihini ve başvuru şartlarını merak ediyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) birimlerinde görev yapmak üzere 5 personel istihdam edilecek. Peki başvuru işlemleri ne zaman yapılacak? Hangi branşlarda alım olacak? İşte ayrıntılar...

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Marmara Araştırma Merkezi ile Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi bünyesinde görev yapmak üzere teknisyen, büro memuru, memur ve yönetici asistanı alınacak.

Toplam 5 personel alımını kapsayan ilan için son başvuru tarihi 1 Haziran olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:37
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