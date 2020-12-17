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Aktüel TÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kılıç: "Hazreti Mevlana insanlığı sürekli barışa çağırmıştır"
Aktüel

TÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kılıç: "Hazreti Mevlana insanlığı sürekli barışa çağırmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-12-17 12:05:38 -
TÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kılıç: "Hazreti Mevlana insanlığı sürekli barışa çağırmıştır"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Mevlana'nın "Barışı savaştan ayırt et, çünkü savaş iyi değildir." diyerek insanlığı sürekli barışa çağırdığını söyledi.

Prof. Dr. Kılıç, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince online düzenlenen "Mevlana'nın Çağımıza Mesajları" konulu etkinliğe katıldı.

Kılıç, Mevlana'nın düşünceleriyle yüzyıllardır insanlığa ışık tutan Allah dostu bir mutasavvıf olduğunu dile getirdi.

Mevlana'nın insana, hayvanlara ve tabiata olan sevgisinin temelinde Allah sevgisi olduğunu anlatan Kılıç, "İnsana Allah'ın kulu olduğu için değer vermiş bir insandı. Mevlana 'Bir ayağımız pergel gibi İslam dininde sağlam durur, öteki ayağımız 72 milleti dolaşır' der." ifadesini kullandı.

Kılıç, Mevlana'nın Allah yolunda bir ömür sürdüğünü belirtti.

Mevlana'nın insanlığı sürekli iyiye ve güzelliğe sevk etmeye çalıştığını anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Hazreti Mevlana, 'Barışı savaştan ayırt et, çünkü savaş iyi değildir.' diyerek insanlığı sürekli barışa çağırmıştır. Bu dünyaya ayırmaya, bölmeye, parçalamaya gelmediğimizi söyler. Kırıkları onarmaya, ayrılanları birleştirmeye ve insanlar arasına köprü olmaya geldiğimizi ifade etmiştir. Kin ve nefret duygularının kalpleri kararttığını, barış dalgalarının kalplerden kini uzak tuttuğunu vurgulamıştır.

Hazreti Mevlana'nın şahsiyetine baktığımız zaman dünya malına büyük bir ilgisizliği var. Birçok kişiden hediyeler gelirdi, ancak hiçbirini yanına almaz hepsini fakir fukaraya dağıtırdı. Cömertliği öyle bir noktaya ulaşmıştı ki, karşısında bir isteyen kişiye verecek bir şeyi olmadığı zaman üzerindeki elbisesinin çıkarıp verecek kadar cömert bir insandı."



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