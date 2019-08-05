TSYD Ankara Kupası’nın biletleri 8 Ağustos’ta satışta - Kapalı 30, maraton 25, kale arkası tribünü biletleri ise 20 liradan satışa sunulacak

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası’nın biletleri, 8 Ağustos Perşembe günü saat 09.00’dan itibaren satışa çıkarılacak. TSYD Ankara Şubesi’nin düzenlendiği kupanın biletleri, Passolig uygulamasına ihtiyaç duyulmadan temin edilebilecek. Futbolseverler, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği’nin 7 yıl aradan sonra karşılaşacağı maçın biletlerini, Eryaman Stadı’ndaki gişelerden alabilecek. Kapalı 30, maraton 25, kale arkası tribünü biletleri ise 20 liradan satışa sunulacak.

TSYD Ankara Kupası, 9 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de Eryaman Stadı’nda yapılacak.

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