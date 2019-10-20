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TSK, Resulayn’da Gözlem Noktası inşasına başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve TSK destekli Milli Suriye Ordusu (MSO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK/YPG’li teröristlerden arındırılan Resulayn’a 1’inci Gözlem Noktası’nın inşasına başladı.

20 Ekim 2019 Pazar 11:36
TSK, Resulayn’da Gözlem Noktası inşasına başladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan bölgelere barış ve huzur hakim olurken diğer bölgelerde baskı ve zulüm devam ediyor. ABD’nin askerlerini çekmesinin ardından, terör örgütü PKK/YPG’nin rejim güçleri ile anlaştığını öğrenen bölge halkının korku içinde evlerini terk etmeye başladıkları belirtiliyor. Rejim güçleri bölge halkına, “Geliyoruz. Yaptıklarınızın hesabı en ağır şekilde sorulacak” şeklinde tehditler savuruyorlar. Terör örgütü PKK/YPG’nin bölgedeki hareketliliği karadan ve havadan, yerel kaynaklar vasıtasıyla adım adım takip edilirken, gelişmeler koordinasyon merkezine anlık olarak iletiliyor.

PKK/YPG, yığınak yapmaya çalışıyor

Terör örgütü PKK/YPG’nin Haseke’nin güneyindeki Şidadi bölgesinden kuzeye, Kamışlı’ya doğru sevkiyat yaparak, sözde anlaşma kapsamı dışındaki alanlarda işgale devam etmek için yığınak yapmaya çalışıyor. Teröristler bazı bölgelerde ve araçlarından indirdikleri paçavraların yerine Suriye bayrağı asarak ve rejim kıyafetleri giyerek gizlenmeye çalışırken, bölge halkına da zulüm etmeye devam ediyorlar.

İlk üssün inşasına başlandı

Mehmetçik, terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerden temizlediği Fırat’ın doğusundaki alanlara gözlem noktalarının inşasına da başladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan 12 gözlem noktasından birincisinin Resulayn bölgesinde inşasına başlandı. Bölgeye iş makineleri ve beton bloklar sevk edilirken, üssün güvenliğini sağlayacak birliklerin kullanacağı gerekli tüm malzemelerin de bölgeye sevk edilmeye başlandığı öğrenildi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 11:36
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. ABD
  3. terör örgütü PKK/YPG
  4. Rejim güçleri
  5. PKK/YPG
  6. Haseke
  7. Şidadi bölgesi
  8. Mehmetçik
  9. Fırat’ın doğusu
  10. gözlem noktaları
  11. Cumhurbaşkanlığı
  12. gözlem noktası
  13. Resulayn

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