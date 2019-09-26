TSK düğmeye bastı! 3 ilde dev operasyon Terör örgütü PKK'ya yönelik Ağrı-Kars-Iğdır üçgeninde Kıran-4 Operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütüne yönelik Kıran-4 Operasyonu başladı. Operasyon Ağrı-Kars-Iğdır üçgeninde yürütülüyor. Ayrıntılar Geliyor...

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