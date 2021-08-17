TSE ile DASQ mutabakat zaptı imzalandı!

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Türk Standardları Enstitüsü resmi internet sitesinden paylaşılan bilgilere göre İmza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Cibuti Turizm ve Ticaret Bakanı Mohamed Warsama Dirieh ile TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin katıldı. Törende konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Bu Mutabakat Zaptı, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü gibi uluslararası standart kuruluşları nezdinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında iki ülkenin birbirini desteklemesine temel oluşturacaktır. Bu dostluğu karşılıklı ziyaretlerle, somut projelerle ve işbirlikleriyle daha görünür kılmak arzusundayız. Covid-19 salgını nedeniyle duraksayan üst düzeyli ziyaretlerin tekrar başlamasıyla ilişkilerimizin yeniden ivme kazanacağına inanıyoruz.” dedi. Türkiye ve Cibuti arasındaki ticaret hacminin son 3 yılda 3 katına çıkarak 320 milyon dolar seviyesine geldiğini de sözlerine ekleyen Büyükdede, “Son dönemde ticaret hacmimizde yaşanan bu artıştan büyük memnuniyet duyuyor, bu rakamın önümüzdeki yıllarda daha da artacağına inanıyoruz. Türk işadamlarının Cibuti’ye ilgisinin her geçen gün arttığı görülüyor. Özellikle sanayi ve teknoloji alanında da dahil, yeni iş ortaklıklarının kurulmasını diliyoruz.” diye konuştu. Konuk Bakan Mohammed Warsama Dirieh ise, “TSE ile Mutabakat Zaptını imzalayacağımız için çok mutluyum. Bu anlaşmayı yapmak istememizin 2 nedeni var. Birincisi dostluk ve işbirliği içerisinde ülkelerimizin yıllardır devam eden ilişkileri. İkincisi ise TSE’nin 1954’te kurulan ve uluslararası arenada aktif üye olan bir kuruluş olması, farklı alanlarda yetkilerinin bulunması ve kalite altyapısından başlayarak sertifikalar, testler, eğitimler veriyor olması. Bu anlaşmanın bu dönemde gerçekleşmesi bizim için büyük bir şans. Çünkü Cibuti Standartlar Enstitüsü’nün tam olarak işleme geçtiği döneme denk geliyor. Bu şekilde kalite altyapımız için bize bir temel oluşturuyor. Bu anlaşmayla birlikte TSE’nin Enstitümüze desteklerini sunacağını ümit ediyoruz. Eğitim, sertifikasyon vb. alanlarda desteklerini bekliyoruz. Birlikte çalışmaya hazırız. Arzumuz ulusal bir kalite kurumu oluşturmak ve halkımız için üretim kalitesini korumak” ifadelerini kullandı.

TSE ve DASQ işbirliklerini güçlendirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Cibuti Turizm ve Ticaret Bakanı Mohamed Warsama Dirieh’in imzaladığı Mutabakat Zaptının detayları da belli oldu. Tarafların mutabık kaldığı anlaşmaya göre; Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Cibuti Standart ve Kalite Kuruluşu (DASQ) birbirlerinin tecrübelerinden faydalanacak. Ekonomi, ticaret ve teknik iş birliği anlaşmasıyla Türk-Cibuti ortak komisyonu temelinde TSE ve DASQ standardizasyon alanında ikili iş birliğini güçlendirecek. Uluslararası ve bölgesel standardizasyon ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının faaliyetleri, operasyonları ve çalışma programları hakkında görüş alışverişinde bulunacaklar. TSE, DASQ uzmanlarının kapasitesini geliştirmek için eğitim programları düzenleyecek, proje yönetimi danışmanlığını yapacak. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) gibi ilgili kurumlarla TSE ve DASQ gerekli koordinasyonu sağlayacak.