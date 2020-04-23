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Dünya

Trump'ın "vur emri" sonrası İran'dan ABD'ye haritalı gönderme

ABD ile İran arasında Basra Körfezi'nde yaşanan hücum bot krizi derinleşiyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD güçlerinin evlerinden 11 bin kilometre uzakta bir işi yok. Kendileri, bizi Basra Körfezi kıyılarımızda kışkırtıyor" dedi.

2020-04-23 13:52:00 -
Trump'ın "vur emri" sonrası İran'dan ABD'ye haritalı gönderme

ABD- İran arasında Basra Körfezi'nde yaşanan hücum bot tartışması tansiyonu yükseltti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’a ABD ordusunda ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) vakalarıyla ilgilenmesi gerektiğini söyleyerek, "ABD ordusunda 5 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildi. Donald Trump, onlarla ilgilenmeli, Saddam’ın teröristlerinin tehditleriyle değil. Ayrıca, ABD güçlerinin evlerinden 11 bin kilometre uzakta bir işi yok. Kendileri, bizi Basra Körfezi kıyılarımızda kışkırtıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'ye Basra Körfezi haritasıyla gönderme

Zarif, ABD’nin Basra Körfezi’ne uzaklığını gösteren bir harita paylaşarak söz konusu mesajı yayınladı. Zarif’in paylaştığı fotoğrafta, "Bu sayıları hatırlayın. Basra Körfezi’nin ABD kıyılarına uzaklığı; 11 bin kilometre, İran kıyılarına uzaklığı; sıfır kilometre" ifadeleri yer aldı.

Trump orduya "vur emri" vermişti

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Amerikan gemilerini açık denizlerde “taciz eden herhangi bir İran hücumbotunun” Amerikan donanmasınca vurulması talimatını verdiğini açıklamıştı.

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Yorumlar

#avşarın delisi

şia da olsan allaha imanın vardır inşaallah. belayıda, musibetide allah gönderir. islam aleminde mikser vazifesi yapar ortalığlığı fitneye boğarsan öyle onbinlerce km öteden gelir başına bela olurlar.
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