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Trump’ın ve Johnson’un mektubunu karşılaştıranlara tokat gibi cevap

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İsmet İnönü'ye harekat engellettiren ABD Başkanı Johnson'un ve Türkiye ile anlaşmak zorunda kalan Trump'ın küstah mektubunu kıyaslayanlara anladıkları dilden cevap verdi.

18 Ekim 2019 Cuma 12:43
Trump’ın ve Johnson’un mektubunu karşılaştıranlara tokat gibi cevap

Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, ABD ve Türkiye'nin Suriye konusundaki anlaşmasından rahatsız olan muhaliflerin skandal tutumu konuşuldu. 

Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye bir mektup yollayarak Kıbrıs harekatını engelleyen dönemin ABD Başkanı Lyndon Baines Johnson ile Trump'ın Erdoğan'a yolladığı mektubu kıyaslayanlara sert tepki gösteren Ali İhsan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 12:43
  1. Ali İhsan Karahasanoğlu
  2. Johnson mektubu
  3. İsmet İnönü
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Trump
  6. Mektup
  7. ABD Türkiye anlaşma

YORUM YAZ

  • lütfilütfi3 sa önce
    Cumhuriyet savcılarımıza iş düşüyor.Trump hakkında,Cuhurbaşkanına hakaretten dava açmalılar.Bu dava açılmazsa,mektupta yazılanları suç teşkil etmiyor diye ülke içinde yazanlarda olabilir.
  • Tata TongaTata Tonga5 sa önce
    Ben de önemli bir kişi konuşmuş sanmıştım. Ali konuşmuş... hani ünlü gazeteci ya... akitin kendi gazetecisine ünlü gazeteci dediğini de gördük... kendi kendine madalya vermek gibi bir şey
  • Ak PartüAk Partü5 sa önce
    Asrın liderimiz bu mektuba bile susarak artık galaksi liderliğine terfi etmiştir :)
  • fesübhanallahfesübhanallah5 sa önce
    Ulan "yardımcı"!!! Harekat başlayınca da ne işimiz var orada demişsindir sen!!! İkiyüzlü, ajan, fetotik tip!
  • CoskunakademiCoskunakademi5 sa önce
    O mektupla bu mektup tabiki kiyaslanamaz trump resmen cumhurbaskanimiza aptallik yapma diyor bizimkiler sayin trump dostum trump diyorlar abd baskan yardimcisi cumhurbaskanimizla esit statude ayni masaya oturuyor sizin gibi yazarlar oldugu surece herseyi pohpohlarsiniz
  • AdemAdem6 sa önce
    Böyle zamanlarda Erdoğana laf diyen vatan hainidir.
  • yardımcıyardımcı6 sa önce
    Trump dediğini bırakmadı bu güne kadar. Bizde çıt yok. Geç artık bunu. Anlaşmaya bak 30 km yaklaşırsa terörist 30 km öteye gidersesade vatandaş. yedik bunu. Hani terörün kökü kazınacaktı.
  • Caner Caner 7 sa önce
    Dıgru soze ne denir...
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ7 sa önce
    TRUMP RESMEN SÖVMUŞ MEKTUPTA YA.BU KABUL EDİLEMEZ.DUNYA LİDERİMİZ BUNU NİYE ACIKLAYIP POSTA KOYMUYOR TRUMPA.AHH AHH.COK YAZIK

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