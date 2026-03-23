Trump'ın uyanık taktiği sökmedi! Körfez'de köşeye sıkışınca barış masasına sarıldı!

Şer ittifakının bölgedeki işgalci planları İran'ın kararlı duruşu ve Rusya'nın sert uyarılarıyla duvara toslayınca, Trump "İran da biz de anlaşma yapmak istiyoruz" diyerek zevahiri kurtarma telaşına düştü.

Daha düne kadar "İran tamamen yok edilecek" diye tehditler savuran ve bölgeye ölüm kusan uçak gemilerini süren kovboy başkanı, beklediği sonucu alamayınca ağız değiştirdi. Siyonist rejimin ve kendi savaş lobisinin arzularına rağmen bölgedeki mukavemetin gücü karşısında geri adım atmak zorunda kalan Trump’ın bu hamlesi, siyasi çevrelerce "mağlubiyeti gizleme ve güçlü görünme çabası" olarak yorumlandı. Barış maskesi altında sinsi planlarını sürdürmeye çalışan Washington yönetiminin, Körfez'deki bataklıktan kurtulmak için daha kaç takla atacağı ise merak konusu oldu.