Dünya
Trump’ın İran'a verdiği süre doluyor! İsrail basını olası senaryoları yazdı

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'a tanıdığı sürenin bitimine saatler kala sürece dair olası senaryoları yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’a verdiği sürenin bugün sona ermesiyle birlikte, İsrail basınında önümüzdeki saatlerin İsrail ve ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü savaş açısından belirleyici olacağı yönünde değerlendirmeler öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’a salı gününün sonuna kadar bir anlaşmaya varması için süre vermiş, aksi halde "İran medeniyetini yok etmekle" tehdit etmişti.

İsrail basını, bugün dolacak sürenin ardından askeri tırmanış ihtimalinin ciddi şekilde gündemde olduğunu yazdı.

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, adı açıklanmayan İsrail kaynağının, “Önümüzdeki 24 saat savaşta çok önemli.” ifadelerini kullandığını aktardı.

 

Kaynak, kararın İran’daki siyasi liderliğe bırakılması halinde ateşkesin daha önce sağlanabileceğini savunurken, İran’daki kontrol mekanizmalarına ilişkin belirsizliklerin süreci zorlaştırdığını öne sürdü. Trump yönetiminin, hem ABD içindeki siyasi eleştiriler hem de savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkileri nedeniyle artan baskıyla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Özellikle İran’ın stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndan petrol ve doğalgaz tankerlerinin geçişine getirdiği kısıtlamalar, küresel enerji piyasalarında dalgalanmayı artırdı.

Enerji tesislerine yönelik karşılıklı saldırı ihtimali ve İran’ın Körfez ülkelerindeki benzer tesisleri hedef alma olasılığı, yatırımcıların endişelerini artırırken petrol ve doğalgaz fiyatlarında yükselişe yol açtı.

 

Washington’ın tavizleri anlaşmanın anahtarı olabilir

İsrail gazetesi Israel Hayom, Washington’un önemli tavizler vermeye hazır olması halinde ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılmasının mümkün olabileceğini yazdı.

Gazete, İsrail’in müzakerelere doğrudan katılmadığını ancak gelişmeleri yakından izlediğini belirterek, İsrail siyasi liderliği içinde, olası bir anlaşmanın İran yönetimine toparlanma fırsatı verebileceği yönünde kaygılar bulunduğunu aktardı.

Haberde, İsrail’in savaşın başından bu yana üç ana hedef belirlediği ifade edildi: "İran’da rejim değişikliği için koşullar oluşturmak, İran’ın nükleer programına ağır hasar vermek ve füze sistemlerini zayıflatmak."

Gazete ayrıca, Washington’un nihai kararının Beyaz Saray’da alınacağına dikkat çekerek, İsrail’in İran’ın askeri ve ekonomik kapasitesini zayıflatmak amacıyla saldırıları sürdürmeyi tercih ettiğini yazdı.

 

Yıpratma savaşı mı ateşkes mi?

İsrail gazetesi Maariv, bugünün İsrail ve ABD için “belirleyici” olmasının beklendiğini aktararak, “Bugün, yıpratma savaşına mı gireceğimiz yoksa ateşkes anlaşmasına mı varacağımız belirlenecek.” değerlendirmesine yer verdi.

Gazete, Trump yönetiminin İran’ın teslim olmasını sağlayacak bir anlaşma ya da İran ekonomisini felç etmeyi hedefleyen geniş çaplı saldırı dalgaları arasında tercih yapabileceğini belirtti.

Haberde ayrıca İsrail’in, İran üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla altyapı ve enerji tesislerini hedef alan saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi. Bu saldırıların, İran’ın müzakere pozisyonunu zayıflatmayı amaçladığı değerlendiriliyor.

 

İsrail’den tırmanış hazırlığı

İsrail devlet televizyonu KAN, adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin, sürenin dolmasının hemen ardından askeri operasyonların genişletilebileceğini söylediğini aktardı.

Yetkili, “Süre dolduktan hemen sonra İran’da büyük bir tırmanışa hazırız ve ABD’nin onayını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak ayrıca, son dakika ateşkes kararının hâlâ ihtimaller arasında bulunduğunu ancak İsrail’in İran altyapı ve enerji sektörlerine yönelik geniş çaplı saldırılar için ABD’den “yeşil ışık” beklediğini belirtti.

Uzmanlara göre, önümüzdeki saatlerde Washington ile Tahran arasında bir anlaşmaya varılması ya da askeri operasyonların genişletilmesi yönünde alınacak karar, yalnızca İran-İsrail hattındaki çatışmaları değil, aynı zamanda küresel enerji piyasalarını ve bölgesel güvenlik dengelerini de doğrudan etkileyecek.

Hezimet yaşayınca yokuş yapmaya başladı! Trump topu bakın kime attı
Hezimet yaşayınca yokuş yapmaya başladı! Trump topu bakın kime attı

Dünya

Hezimet yaşayınca yokuş yapmaya başladı! Trump topu bakın kime attı

Devlet Bahçeli: Trump ve Netanyahu telafisi zor bir hata yaptı! Gerçeklerle yüzleşecekler
Devlet Bahçeli: Trump ve Netanyahu telafisi zor bir hata yaptı! Gerçeklerle yüzleşecekler

Gündem

Devlet Bahçeli: Trump ve Netanyahu telafisi zor bir hata yaptı! Gerçeklerle yüzleşecekler

Küresel zorba Trump’ın yardımcısı konuştu: İran müzakereye gelmezse ekonomik kıyamet kopacak
Küresel zorba Trump’ın yardımcısı konuştu: İran müzakereye gelmezse ekonomik kıyamet kopacak

Dünya

Küresel zorba Trump’ın yardımcısı konuştu: İran müzakereye gelmezse ekonomik kıyamet kopacak

Televizyon ekranına sayaç yerleştirildi! Katil İsrail'den Trump'ın sözlerine destek
Televizyon ekranına sayaç yerleştirildi! Katil İsrail'den Trump'ın sözlerine destek

Dünya

Televizyon ekranına sayaç yerleştirildi! Katil İsrail'den Trump'ın sözlerine destek

SAPIK SOYSUZ TARİHSİZ SİYONİST VANDALLAR SADECE İNSANLARI DEĞİL "BÖLGEDEKİ BİNLERCE YILLIK İSLAM-İSLAM ÖNCESİ TARİHİ, ESERLERİ, KÜLTÜRLERİ DE İMHA ETMEKTE" BÖLGEYİ KENDİLERİ GİBİ ŞETREFSİZ-SOYSUZ-TARİHSİZ-KİMLİKSİZ HALE GETİRME PROJESİNİ TİTİZLİ

SAPIK SOYSUZ TARİHSİZ SİYONİST VANDALLAR SADECE İNSANLARI DEĞİL "BÖLGEDEKİ BİNLERCE YILLIK İSLAM-İSLAM ÖNCESİ TARİHİ, ESERLERİ, KÜLTÜRLERİ DE İMHA ETMEKTE" BÖLGEYİ KENDİLERİ GİBİ ŞETREFSİZ-SOYSUZ-TARİHSİZ-KİMLİKSİZ HALE GETİRME PROJESİNİ TİTİZLİKLE UYGULUYORLAR... SON 1 AYDA 59 İRAN MÜZESİNİN VURULMASI BUNUN DELİLİDİR, TIPKI SURİYE-FİLİSTİN-LÜBNAN-IRAK VD BÖLGELERDE YAPTIKLARI GİBİ...BU SAPIK TARİHSİZ/SOYSUZ-SOYKIRIMCI VANDALLAR İMHA EDİLMEDEN DÜNYAYA RAHAT BARIŞ GELMEZ.

Hakan TAŞÇI

İran birlik ve beraberliği ile İran devleti İran milleti olmanın gururunu bütün dünyaya gösteriyor bizim ülkemizdeki ayrılıkçılara ders olsun ülkeler içinden bölünmedikçe asla işgale uğramaz ABD İsrail dışarıdan havadan bombalıyor ama iranı asla parçalayamıyor...Hürmüz İsfahan arasına ABD uçakları indi Pilotu kurtarma bahanesiyle İsfahan ve Hürmüz arasına asker indirmiş olabilir. Böylece Hürmüz gerisine Hürmüz boğazını Hakim olabilmek için oradan bilgiler alabilmek için askerler indirmiştir İran oradaki topraklarına gerekirse uydulardan incelemeli şundan eminim ki ABD Hmümüzün cephe gerisine asker indirmiştir Bu askerler keşif yapacak TRUMP HÜRMÜZE asker çıkarmadan önce savunma ve zayıf noktalarına bilgi verecek İranlılar İRAN DEVLETİ bu İNDİRİLEN ABD ASKERLERİNİ karış karış aramalı.buradaki çevredeki yabancı unsurları araştırmalı.İran Sivilleri Askerleri bilhassa bunları bulmak için Ön ayak olup yabancıları barındırmadan devletine teslim etmelidir.. ABDnin Barış süresi verme geçici Ateşkes Bunlar göz boyamadır Trump cephe gerisinden haber almak için asker indirmiştir gerekli bilgi ve donanımlarını tamamlamak eksiklerini tamamlamak ve direk HÜRMÜZE saldırmak için zaman kazanmaya çalışıyor İran dikkat etmelidir
