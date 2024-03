Trump'ın başvurusu sonuçlandı! Cezası indirildi

New York Temyiz Mahkemesi, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'ın sivil dolandırıcılık davasında çarptırıldığı 464 milyon dolarlık para cezasını 175 milyon dolara indirerek, söz konusu cezayı ödemesi için 10 gün daha süre verdi.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'ın sivil dolandırıcılık davasında çarptırıldığı 464 milyon dolarlık para cezasına ilişkin New York Temyiz Mahkemesi kararını verdi. Temyiz Mahkemesi, Trump'ın sivil dolandırıcılık davasında çarptırıldığı 464 milyon dolarlık para cezasını 175 milyon dolara indirerek, söz konusu cezayı ödemesi için 10 gün daha süre verdi.

Trump’ın mal varlığına el konulması engellendi

Söz konusu karar, New York Başsavcısı Letitia James'in 464 milyon dolarlık para cezasını tahsil etmek için Trump'ın gayrimenkullerine ve banka hesaplarına el koymasına şimdilik engel oldu. Trump'ın New York'taki bir şirkette üç yıl süreyle memur ya da yönetici olarak görev yapmasını yasaklayan ve aynı süre boyunca kendisinin ve kurumsal davalıların New York'taki kredi kuruluşlarından kredi almasını engelleyen kararı da durduran mahkeme, Trump'ın oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump'ın New York'taki şirketlerde iki yıl boyunca memur ve yönetici olarak görev yapmalarını yasaklayan kararını da engelledi. Mahkeme, Trump Organization şirketinin mali durumunu izlemek üzere kurulan mali gözlemcinin yetkilerini genişleten ve arttıran mahkeme kararının devam etmesine karar verdi.

Trump'ın avukatları cezanın 100 milyon dolara indirilmesini talep etmişti

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trump'ın avukatları tarafından 19 Mart'ta New York Temyiz Mahkemesi'ne verilen dilekçede, 464 milyon dolarlık tazminat cezasının tamamını teminat altına almanın mümkün olmadığı belirtilmiş, cezanın 100 milyon dolar olarak belirlenmesi talep edilmişti. Avukatlar, tazminat miktarının büyüklüğü nedeniyle kefil olacak sigorta şirketi bulunamadığını ifade etmişti.

Sivil dolandırıcılık davası

New York Başsavcısı Letitia James tarafından açılan sivil dolandırıcılık davasında Donald Trump, Trump Organization şirketi ile bazı yöneticileri banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek, mal varlıklarının değerini yüksek göstermekle suçlanmıştı. Dava sonucunda Trump ve şirketinde yönetici olarak çalışan oğulları Donald Jr. Trump ile Eric Trump'a toplam 364 milyon dolarlık para cezası verilmişti. Mahkeme masrafları ve ceza faiziyle birlikte Trump'ın ödeyeceği toplam miktarın 464 milyon dolara ulaştığı kamuoyuna yansımıştı.

Kaynak: İHA