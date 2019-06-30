Trump ve Kim silahsızlandırılmış bölgede buluştu

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Kuzey-Güney Kore sınırındaki silahsızlandırılmış bölgede bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya geldi. Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G-20 Zirvesi’nin ardından Güney Kore’ye giden ve Kuzey Kore lideri Kim Jong ile görüşeceğini duyuran Trump, Kim ile Kuzey-Güney Kore adasındaki silahsızlandırılmış bölgede buluştu.

Güney Kore sınırından iki ülkeyi bölen çizgiye giden Trump, daha sonra kuzey tarafına 20 adım yürüyerek Kuzey Kore’ye ayak basan ilk ABD lideri oldu. Kim, Trump’a “Seni tekrar görmek güzel. Seninle burada buluşmayı beklemiyordum" dedi. Donald Trump’ın ise Kuzey Kore liderini Beyaz Saray’a davet ettiği belirtildi.

G-20 Zirvesi kapsamında Japonya’da bulunan Trump, Kuzey Kore lideri Kim’e görüşme teklifinde bulunmuş, Kuzey Kore ise Trump’ın teklifini "çok ilginç bir öneri" olarak nitelendirmişti. Trump ise Kim’in de bu görüşmeyi istediğini belirterek, muhtemel görüşme için son hazırlıkların yapıldığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ilk kez 12 Haziran 2018’de Singapur’da bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı. Ardından iki lider 26-27 Şubat 2019 tarihlerinde Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir kez daha görüşmüş, ancak zirvede somut bir ilerleme kaydedilememişti.