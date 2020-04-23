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Dünya

Trump DSÖ'ye sunulan fonu kesmişti... Çin harekete geçti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) 30 milyon dolar bağış yapılacağını duyurdu.

2020-04-23 14:51:00 -
Trump DSÖ'ye sunulan fonu kesmişti... Çin harekete geçti

Sözcü Çunying, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DSÖ'nün Kovid-19 ile mücadelesine destek olmak amacıyla örgüte 30 milyon dolar ilave bağış yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Çunying, bağışın DSÖ'nün salgınla küresel çaptaki mücadelesini, özellikle de gelişmekte olan ülkelerin sağlık sistemlerini güçlendireceğini belirtti.

ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonu dondurma kararının ardından 11 Mart'ta örgüte 20 milyon dolar bağış yaptıklarını hatırlatan Sözcü, "Bu kritik dönemlerde DSÖ'yü desteklemek çok taraflılık ve küresel dayanışmayı desteklemektir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını dolayısıyla DSÖ'yü suçlayarak örgüte sağladıkları fonu durdurduğunu açıklamıştı.

Çin'de bugün koronavirüs kaynaklı ölüm görülmedi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölümün gerçekleşmediği ana karada, perşembe günü kaydedilen 10 yeni vakadan 6'sının yurt dışından gelen kişilerde tespit edildiği belirtildi.

Ülkede resmi verilere göre, salgına bağlı 4 bin 632 ölüm gerçekleşirken, Kovid-19 görülen 82 bin 798 kişiden 77 bin 207'si iyileşti.

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