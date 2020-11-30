TRT World Forum 2020, yüksek teknolojiyle dünyayı bir araya getirecek

İSTANBUL (AA) - Pandemi nedeniyle sanal ortamda düzenlenecek TRT World Forum 2020'de, Türkiye'de ilk kez TRT tarafından kullanılan yerli ve milli yazılım sayesinde katılımcılara eşsiz bir deneyim sunulacak.

"Pandemi Sonrası Dünya'da Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" başlığıyla 4'üncüsü gerçekleştirilecek TRT World Forum 2020, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla yarın başlayacak.

Bu yıl birçok yeni teknolojinin kullanılacağı etkinlik, 1-2 Aralık'ta tamamen dijital ortamda düzenlenecek. Etkinlikteki artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde benzer çevrimiçi organizasyonlardan çok daha farklı bir deneyim yaşanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir Türk yazılım firması tarafından yeni geliştirilen ve Türkiye'de ilk kez TRT tarafından kullanılan sistem, geleneksel yeşil ekran teknolojisini dünyanın en yaygın oyun motoruyla entegre edecek.

Bu teknoloji sayesinde TRT World Forum 2020'de dünyanın dört bir yanından moderatörler sanal stüdyoda bir araya gelecek. Ziyaretçiler hem sanal bir fuaye alanını ziyaret edebilecek hem de istedikleri panel ve söyleşilere katılabilecek.

Dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek etkinlik, simultane Türkçe tercüme desteğiyle yayımlanacak. Katılımcıların gerçek bir etkinlik deneyimi yaşayacağı TRT World Forum'da sanal sergi alanları, film gösterimleri ve geçtiğimiz yıllarda sadece uzmanlara özel gerçekleşen kapalı oturumlara katılma şansı sağlanacak. Networking odaları ve VIP tartışmalar ise TRT World Forum 2020'de yer alan diğer teknolojik yenilikler arasında dikkat çekiyor. ​​​​​​​

