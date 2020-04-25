TRT eski Genel Müdürü vefat etti

TRT Eski Genel Müdürü ve kültür adamı Şenol Demiröz 70 yaşında vefat etti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Demiröz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde yakın mesai arkadaşları arasındaydı.

O dönem Kültür İşleri Dairesi'ni yöneten Demiröz, Başbakanlığı döneminde de Erdoğan tarafından TRT Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti.

Şenol Demiröz kimdir?

23 Mayıs 1950, Adapazarı doğumlu. Sakarya Lisesinde okudu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın - Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Maliye Bakanlığı Gelirler Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde Halkla İlişkiler Uzmanı ve Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı'nda Basın Müşavirliği görevlerinde bulundu. Şaban Karataş döneminde TRT'de Genel Müdür Program Uzmanı olarak 1976 yılında göreve başladı. TV Dairesi Yayın Planlama Müdürlüğü ve Yayın Planlama Dairesi Planlama Uzmanlığı görevlerinde bulundu.

TRT'deki görevinden 1982 yılında ayrılıp, film sektörüyle ilgili kuruluşlarda şirket yöneticiliği, film yapımcılığı ve belgesel film yönetmenliği çalışmaları yaptı. Ajans 1400’ü kurdu. "Türk Vakıf Medeniyeti" başlıklı belgesel çalışmasıyla "Kültür Bakanlığı Sinema Başarı Ödülü" ve "Türkiye Milli Kültür Vakfı Türk Kültürü'ne Hizmet Ödülü" aldı.

Nisan 1994'te İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. AŞ. Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Mayıs 1994 tarihinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültürel ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı'na atandı. Taksim Sanat Galerisi Jüri Başkanlığı görevinin yanı sıra Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Çok sayıda uluslararası ve ulusal ölçekli festival ve etkinliğe ve Türki Cumhuriyetler konulu yapımlara imza attı.

2004 yılında TRT Genel Müdürü olarak atandı. 2005 yılında ise emekli olarak görevi bıraktı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler

Dünyada Türk Vakıf Medeniyeti - 1989

Kültür Bakanlığı Sinema Başarı Ödülü.

Türkiye Milli Kültür Vakfı Türk Kültürü'ne Hizmet Ödülü.

Mısırdaki Kölemen Devletinin Muhteşem Anıtları -

Veda Çizgisi -

Sabahın İlk Kapısı -

Ergiri -

Filistin’de Bir Osmanlı Üçlemesi -

Ölüler Şehri -

Tiran - Akçahisar -

Yapımcı Filmografisi

Hattat Hamid -

Bedia Muvahhid -

Tezhip Sanatında İki Usta -

Dünyada Türk Vakıf Medeniyeti -

Kuş Sayfaları - / Tv Dizisi

Türk Vakıf Medeniyeti - 1985

Türkiye Yazarlar Birliği TV, Belgesel Ödülü.

İstanbul Çeşmeleri: Sudaki Yansımalar - 1999

3. Uluslararası İstanbul Arkeoloji Filmleri Festivalinde gösterildi.

JÜRİ ÜYELİKLERİ

4. Altın Safran Belgesel Film Festivali, Profesyonel Belgesel Film, Seçici Kurul Üyeliği. 2003

Taksim Sanat Galerisi Jüri Başkanlığı. 1994