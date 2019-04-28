Tribünler tıklım tıklım
Süper Lig’de son 5 maçını kazanan Beşiktaş’ı Ankaragücü mücadelesi adeta kapalı gişe oynandı.28 Nisan 2019 Pazar 19:25
Süper Lig’de son 5 maçını kazanan Beşiktaş’ı Ankaragücü mücadelesi adeta kapalı gişe oynandı. Siyah-beyazlı taraftarlar Vodafone Park’ta tüm tribünleri doldurdu.
Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kızışırken, Beşiktaşlı taraftarlar da takımlarını Ankaragücü maçında yalnız bırakmadı. Ligde oynadığı son 5 maçta hanesine 15 puan yazdıran ve 1 maç eksiğiyle lider Başakşehir’in 6 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, şampiyonluk için iddialı konuma gelirken, taraftarlar da takımlarına sahip çıktı. Maçın başlamasına 1 saat kala tribündeki yerini almaya başlayan Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park’ın tamamını doldurdu.
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